Gigi Becali a aruncat „bomba”: „Mircea Lucescu a vrut să vină la FCSB”. De ce picat mutarea

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Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor pe care l-a dat această țară în „sportul rege”, a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Legendarul tehnician a realizat performanțe uriașe atât pe plan intern, cât și extern. În țară, „Il Luce” a adus trofee pentru Dinamo și Rapid, ca jucător, apoi ca antrenor. Gigi Becali, rivalul „câinilor” și al giuleștenilor, face o dezvăluire șoc și spune că Lucescu a vrut să ajungă și pe banca celor de la FCSB.

Gigi Becali dezvăluie că Mircea Lucescu ar fi dorit să ajungă antrenor la FCSB

În cariera sa de tehnician, care a durat aproape o jumătate de secol, Mircea Lucescu a pregătit echipe ca Inter Milano, Sahtior Donețk, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Galatasaray, Rapid, Zenit Sankt Petersburg, Reggiana, Brescia, Pisa sau Dinamo. În cei 47 de ani în care a stat pe bancă, la echipe din țară sau din străinătate, antrenorul român a atins unele borne incredibile. La capitolul trofee cucerite, Lucescu se laudă cu 35. Numai Pep Guardiola (55 de ani) și Sir Alex Ferguson (84 de ani), legendarul antrenor care a pregătit pe Manchester United, îl depășesc pe „Il Luce”.

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Puțini știu că Mircea Lucescu a fost aproape de a antrena și pe FCSB. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că, la un moment dat, să vină pe banca grupării roș-albastre. „Tatonarea” unei astfel de colaborări ar fi venit, spune omul de afaceri, chiar din partea uriașului antrenor.

În final, Becali spune că nu a mai făcut nicio mișcare în a-l aduce pe Lucescu la FCSB. Motivul: nu îi conveneau condițiile pe care le-ar fi cerut uriașul antrenor. „Mircea Lucescu a vrut să vină la FCSB. Să vă spun ceva: el a vrut să vină, numai că eu n-am dat curs discuției. Mi-am dat seama că vrea să vină. De ce n-am dat curs? Pentru că mie nu-mi conveneau condițiile lui, pe care le-ar fi pus. El nu mi le-a zis, dar eu știam cine e el. A venit, a vrut să vadă baza, să cutare, cum văd eu lucrurile… Adică ar fi venit, dar eu mă făceam că nu înțeleg. Astfel, nici el nu a mers mai departe și nu a insistat. Dar tatonarea a fost din partea lui. Nu a spus omul nimic. Nici eu nu am spus nimic”, a dezvăluit Becali.

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Ce relație ar fi avut Becali cu Lucescu, din perspectiva rolurilor de patron – antrenor

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, , Dănuț Lupu (59 de ani), a spus că o relație Becali – Lucescu la FCSB nu ar fi fost una de lungă durată. „Niciodată nu ar fi putut să lucreze Gigi Becali cu Mircea Lucescu”. Nu aceeași părere o are patronul roș-albaștrilor. „(n.r. Ați fi putut lucra cu nea Mircea) Cred că puteam să lucrez cu Mircea Lucescu, că era un om prea înțelept, prea cuminte și prea deștept. N-aveai cum să nu te împaci cu Lucescu”.

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Pe banca celor doi granzi din Capitală pe care i-a antrenat în cariera sa, Mircea Lucescu și-a trecut în vitrină cele mai importante trofee interne. În sezonul 1989 – 1990, „Il Lucescu” a cucerit titlul și Cupa României cu Dinamo. După o aventură în străinătate, 1990 – 1996, Lucescu revine în țară, dar pe banca rivalilor lui Dinamo, Rapid. Aici, în sezonul 1998 – 1999, legendarul antrenor reușește să aducă un nou titlu, al doilea din istoria alb-vișiniilor.

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