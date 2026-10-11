Gigi Becali a avut dreptate! Cifrele spun că el a fost cel mai slab jucător de la FCSB la debutul lui Reghecampf

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FCSB a câștigat primul meci de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf, însă victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0, nu l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a criticat dur trei dintre titulari și a anunțat că Arnold Garita nu va mai juca. FANATIK a analizat statisticile furnizate de platforma Wyscout pentru a vedea dacă nemulțumirile omului de afaceri sunt sau nu justificate.

A avut sau nu dreptate Gigi Becali? Ce spun cifrele lui Miculescu, Korenica și Garita. Cine a fost cel mai slab jucător de la FCSB în meciul cu Oțelul

Laurențiu Reghecampf a început cu dreptul noul mandat la FCSB. Roș-albaștrii s-au impus cu 1-0 în fața Oțelului Galați. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Stoian, în minutul 65. Tânărul atacant fusese introdus pe teren cu doar nouă minute mai devreme, în locul lui Arnold Garita.

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Dincolo de rezultat, FCSB a arătat o altă atitudine. Echipa a evoluat cu mai multă agresivitate, a încercat să recupereze rapid mingea și a împins jocul spre poarta adversă. . Roș-albaștrii au avut o posesie de 67%, au expediat 19 șuturi și au încheiat partida cu un xG de 2,02, față de numai 0,42 al gălățenilor.

Gigi Becali i-a luat în colimator pe David Miculescu, Meriton Korenica și Arnold Garita. Patronul a analizat în direct, la FANATIK SUPERLIGA, jocul formației din Capitală. „Am jucat fără doi oameni. Fără benzi am jucat. Nici Korenica și nici Miculescu nu au fost fotbaliști. Și Garita, da. Am jucat fără atacant și fără benzi. Miculescu a fost mort. Korenica nu a făcut nimic. Garita nu mai joacă. Nu ai de ce să îl mai bagi în echipă. Nu e. Nu e fotbalist. Ce să fac? Asta a fost aseară”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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David Miculescu, prestație modestă în victoria cu Oțelul. Cifrele Wyscout îi dau dreptate lui Gigi Becali

Dintre cei trei fotbaliști criticați, David Miculescu a avut poate cea mai dezamăgitoare prestație. Extrema dreaptă a rămas pe teren până la ultimul fluier, însă a contribuit foarte puțin la construcția ofensivă. Într-un meci în care FCSB a controlat posesia și a atacat constant, Miculescu a reușit doar 15 dintre cele 39 de acțiuni în care a fost implicat. Procentajul de reușită a fost de numai 38%.

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Acesta a încercat 18 pase și a reușit doar 10. Mai grav, numai două dintre cele șapte pase înainte și-au găsit destinatarul. Nu a oferit nicio pasă-cheie, nu a reușit niciun dribling și a trimis o singură centrare, fără succes. În plus, a câștigat doar cinci dintre cele 13 dueluri disputate.

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Nici în fața porții lucrurile nu au stat mai bine. Miculescu a expediat un singur șut, care nu a prins cadrul porții, și a acumulat un xG de numai 0,01. Asta înseamnă că ocazia sa a avut o probabilitate estimată de aproximativ 1% de a se transforma în gol.

Indicator Valoare Minute jucate (Wyscout) 96 Acțiuni reușite 15/39 (38%) Pase precise 10/18 (56%) Pase înainte precise 2/7 (29%) Pase progresive precise 1/4 (25%) Șuturi / pe poartă 1 / 0 xG 0,01 Driblinguri reușite 0/1 Centrări precise 0/1 Pase-cheie 0 Dueluri câștigate 5/13 (38%) Dueluri aeriene câștigate 2/6 (33%) Intercepții 4

Meriton Korenica, criticat de Becali, dar cifrele spun altceva! A fost unul dintre cei mai periculoși jucători ai FCSB

În cazul lui Meriton Korenica, lucrurile stau diferit. Gigi Becali a susținut că extrema stângă nu a făcut nimic în partida cu Oțelul, însă statisticile Wyscout îl contrazic. Fotbalistul kosovar a fost unul dintre cei mai activi oameni ai FCSB în ofensivă. A expediat cinci șuturi, mai multe decât oricare alt titular, și a acumulat un xG de 0,37. Totuși, niciuna dintre cele cinci execuții nu a prins spațiul porții.

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Korenica a fost însă mult mai implicat în construcție decât Miculescu. A avut 69 de acțiuni, dintre care 47 reușite, și a înregistrat o precizie a paselor de 86%. Mai mult, nouă dintre cele zece pase înainte au fost corecte, iar toate cele patru pase progresive au ajuns la destinație. Kosovarul a câștigat opt dintre cele 14 dueluri și a reușit un dribling din trei încercări.

Mai mult, a colaborat excelent cu Ricci Pădurariu, noul preferat al patronului. Cei doi au schimbat 28 de pase, potrivit raportului Wyscout. Din acea zonă a terenului au pornit majoritatea atacurilor FCSB. E drept că Korenica a ratat mult, de aici venind, probabil, și criticile lui Gigi Becali. Totuși, cifrele arată că a fost unul dintre cei mai activi jucători de pe teren și pare să fi înțeles ce i-a cerut Reghecampf pentru acest meci.

Indicator Valoare Minute jucate (Wyscout) 80 Acțiuni reușite 47/69 (68%) Pase precise 37/43 (86%) Pase înainte precise 9/10 (90%) Pase progresive precise 4/4 (100%) Șuturi / pe poartă 5 / 0 xG 0,37 xA 0,44 Driblinguri reușite 1/3 (33%) Centrări precise 1/3 (33%) Dueluri câștigate 8/14 (57%) Dueluri ofensive câștigate 4/6 (67%) Pase schimbate cu Pădurariu 28

Arnold Garita, cel mai slab om din ofensiva FCSB? Zero șuturi și niciun duel aerian câștigat

Dacă în cazul lui Korenica declarațiile lui Gigi Becali pot fi contestate, cifrele lui Arnold Garita sunt mult mai greu de apărat. Atacantul a început ca titular la debutul lui Laurențiu Reghecampf, însă a fost înlocuit în minutul 56, fără să expedieze vreun șut spre poarta Oțelului. Vârful nu a reușit să își facă simțită prezența în careul advers. A avut o singură atingere în suprafața de pedeapsă și nu a contribuit direct la nicio ocazie de gol.

Nici jocul ca pivot nu a funcționat. Garita a fost implicat în 16 dueluri și a câștigat numai cinci, un procentaj de 31%. Mai mult, a pierdut toate cele trei dueluri aeriene, deși este considerat un fotbalist extrem de puternic, care reușește să creeze superioritate tocmai prin calitățile sale fizice. Diferența a devenit evidentă după intrarea lui Alexandru Stoian. Tânărul atacant a avut nevoie de numai nouă minute pentru a înscrie golul victoriei. În cele 37 de minute contabilizate de Wyscout, Stoian a expediat trei șuturi, a avut trei atingeri în careul advers și a acumulat un xG de 0,54. Garita nu a înregistrat nici măcar o finalizare.

Indicator Valoare Minute jucate (Wyscout) 59 Acțiuni reușite 11/27 (41%) Pase precise 6/7 (86%) Șuturi 0 xG 0 Atingeri în careul advers 1 Pase-cheie 0 Driblinguri reușite 1/1 (100%) Dueluri câștigate 5/16 (31%) Dueluri ofensive câștigate 3/7 (43%) Dueluri aeriene câștigate 0/3 Dueluri pentru mingi necontrolate câștigate 1/4 (25%) Faulturi comise 2

Mihai Stoica explică prestațiile modeste ale lui Arnold Garita și Meriton Korenica

Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, a încercat să găsească explicații pentru jocul modest prestat de Arnold Garita și Meriton Korenica. O . În schimb, Korenica a resimțit lipsa ritmului de joc după perioada petrecută la echipa națională a statului Kosovo.

„Garita în ultima săptămână nu s-a antrenat. A fost un contact foarte dur între el și Dawa. Și când te lovești cu Dawa, ai o problemă, indiferent ce fizic ai. Nu s-a antrenat și s-a văzut. Korenica a fost la echipa națională. El s-a antrenat doar ultimele zile cu noi. La echipa națională au fost patru meciuri. Kosovo a avut patru meciuri. Primul meci n-a fost în lot. Al doilea meci n-a fost în lot, al treilea meci a fost pe bancă și al patrulea meci a intrat în minutul 88. Ritm zero. Korenica e un jucător care are nevoie de ritm”, a declarat oficialul FCSB în emisiunea MM la FANATIK.