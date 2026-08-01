Sport

Gigi Becali a avut dreptate! Cifrele Wyscout după Auda – FCSB 4-1. Singurul remarcat din echipa lui Marius Baciu

FANATIK a analizat raportul Wyscout al meciului Auda - FCSB și statisticile individuale ale jucătorilor. A avut sau nu Gigi Becali dreptate la finalul partidei.
Alex Bodnariu
01.08.2026 | 05:45
Gigi Becali a avut dreptate Cifrele Wyscout dupa Auda FCSB 41 Singurul remarcat din echipa lui Marius Baciu
SPECIAL FANATIK
Unde a pierdut FCSB meciul cu Auda. Cifrele nu mint!
ADVERTISEMENT

Aventura europeană a celor de la FCSB s-a încheiat prematur. Echipa antrenată de Marius Baciu a fost eliminată de letonii de la Auda, cu scorul general de 3-7 în dubla manșă. FANATIK a analizat raportul Wyscout al partidei de la Riga, dar și cifrele jucătorilor pe care patronul echipei, Gigi Becali, i-a criticat.

Unde a pierdut FCSB meciul cu Auda. Cifrele nu mint!

Eliminarea FCSB din UEFA Conference League pare, la prima vedere, greu de explicat. Campioana României a avut posesia, a șutat mai mult, a produs un expected goals mult mai mare și a ajuns de peste două ori mai des în careul advers. Cu toate acestea, tabela a arătat un neverosimil 4-1 pentru Auda.

ADVERTISEMENT

Raportul Wyscout al partidei arată că diferența nu a fost făcută de numărul ocaziilor, ci de eficiență, dueluri și greșelile individuale. Deși FCSB a controlat jocul, a fost echipa care a câștigat mai puține dueluri și care i-a oferit adversarului prea multe șanse de a marca.

Jucătorii de la FCSB, dominați fizic în duelul cu letonii

Bucureștenii au terminat partida cu 61% posesie, față de doar 39% pentru Auda. Au completat 471 de pase, aproape cu 200 mai multe decât adversarii (279), iar precizia paselor a fost și ea superioară, 82% față de 79%. În plus, formația lui Marius Baciu a înregistrat un xG total de 1,83, peste cel al letonilor, care au produs doar 1,39 xG. FCSB a tras de 18 ori, față de cele 13 șuturi ale gazdelor, iar ambele echipe au avut câte opt șuturi pe spațiul porții. Campioana României a ajuns de 21 de ori în careul advers, comparativ cu doar 10 pătrunderi reușite de Auda.

ADVERTISEMENT
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit...
Digi24.ro
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Indicator Auda FCSB
Goluri 4 1
xG 1.39 1.83
Șuturi 13 18
Șuturi pe poartă 8 8
Posesie 39% 61%
Pase 279 471
Precizia paselor 79% 82%
Pase progresive 39 59
Pase în ultima treime 18 34
Atingeri în careu 10 21
Dueluri câștigate 52% 47%
Dueluri aeriene 59% 41%
Recuperări 79 81
Intercepții 40 24

 

Auda a avut nevoie de foarte puține acțiuni pentru a schimba tabela. Un alt capitol la care campioana României a pierdut clar a fost cel al duelurilor. Nici în jocul aerian situația nu a fost mai bună: Auda a câștigat 59% dintre duelurile aeriene, în timp ce bucureștenii doar 41%. Concret, în duelurile unu la unu, FCSB a fost dominată.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!

Gigi Becali nu s-a înșelat! Ricardo Pădurariu, printre puținii remarcați în Auda – FCSB 4-1

Dintre jucătorii folosiți de FCSB, Ricardo Pădurariu a fost singurul remarcat pozitiv de Gigi Becali după eliminarea cu Auda. Patronul campioanei a spus că fundașul stânga este unul dintre puținii fotbaliști care au arătat bărbăție, iar cifrele par să-i dea dreptate.

ADVERTISEMENT

La doar 19 ani, Pădurariu a fost unul dintre cei mai implicați jucători ai FCSB în faza de construcție. A avut 77 de acțiuni, dintre care 47 de pase complete, șase recuperări în jumătatea adversă și a încercat permanent să ofere lățime jocului. Cifrele sale nu sunt spectaculoase, lucru firesc în contextul unui eșec cu 1-4, însă sunt suficiente pentru a arăta că poate deveni un jucător important în viitor. Din acest punct de vedere, Gigi Becali a analizat corect prestația fundașului din banda stângă.

Indicator Valoare
Minute 96
xG 0.08
Pase reușite 47/77 (61%)
Driblinguri 1/3
Dueluri câștigate 8/26 (31%)
Recuperări în jumătatea adversă 6
Pierderi în propria jumătate 8
Atingeri în careu 1

 

Florin Tănase, un nou meci mult sub așteptări. Căpitanul FCSB nu a creat nimic în Letonia!

În schimb, prestația lui Florin Tănase ridică probabil cele mai multe semne de întrebare. Evoluând în spatele atacantului, el trebuia să fie principalul creator de joc al FCSB. Raportul Wyscout indică însă o prestație cel puțin modestă, la fel cum s-a întâmplat și în partida tur.

ADVERTISEMENT

Doar jumătate dintre acțiunile în care Florin Tănase a fost implicat s-au încheiat cu o pasă sau un șut, fiind aproape cel mai slab jucător din echipă la acest capitol. A câștigat numai cinci din cele 15 dueluri, iar influența sa în ultimii 30 de metri a fost insesizabilă. Nu a oferit pase-cheie, nu a avut niciun șut pe poartă și nu a reușit să creeze superioritate. Deși a avut peste 50 de pase, foarte puține au destabilizat apărarea adversă.

Indicator Valoare
Minute 86
Acțiuni reușite 28/52 (54%)
Pase reușite 33/52 (64%)
Driblinguri 7/13
Dueluri câștigate 5/15 (33%)
Recuperări 5

 

Din punct de vedere tactic, FCSB a controlat posesia, dar nu a avut un jucător care să accelereze jocul dintre linii. Exact acesta era rolul lui Tănase. Din acest motiv, cifrele îi dau dreptate lui Gigi Becali, care s-a declarat total nemulțumit de prestația mijlocașului. Omul de afaceri a declarat: „Băi, dacă nu îl certam… trebuia «paradit»! Nu mai făcea pasul ăsta dacă îl «paradeam». Ascultă ce spun! Eu, dacă îl «paradeam», mai dădea la mișto? Uită-te cum mișcă piciorul drept!”.

Daniel Bîrligea, ghinionistul de serviciu!

În schimb, Daniel Bîrligea poate spune că statisticile sunt de partea lui. Atacantul FCSB a încheiat meciul cu un xG de 0,78, cel mai mare dintre titularii bucureștenilor, semn că a ajuns în poziții foarte bune de finalizare. Problema a fost eficiența. A tras de patru ori, însă doar un șut a fost pe poartă. În același timp, a avut nouă atingeri în careul advers, cele mai multe din echipă, ceea ce demonstrează că s-a demarcat și a fost prezent acolo unde trebuia. Nu a fost însă suficient de inspirat în fața porții.

Indicator Valoare
Minute 96
xG 0.78
Șuturi 4
Șuturi pe poartă 1
Atingeri în careu 9
Dueluri câștigate 6/12 (50%)
Pase reușite 19/40 (48%)

 

Tavi Popescu, în nota echipei. Cum s-a descurcat în meciul din Letonia

Nici Octavian Popescu nu a avut o seară grozavă. La prima vedere, cifrele sale sunt slabe. Doar 49% dintre pasele încercate au ajuns la destinație, iar extrema FCSB a câștigat numai patru din cele 13 dueluri disputate. Totuși, există și un aspect pozitiv.

Indicator Valoare
Minute 96
xG 0.12
xA 0.72
Assisturi 1
Pase reușite 31/63 (49%)
Driblinguri 2/4
Dueluri câștigate 4/13 (31%)
Atingeri în careu 5

 

Tavi Popescu și-a pus colegii în situații bune de finalizare. A încheiat meciul cu un expected assists de 0,72 xA, cea mai mare valoare din echipă, semn că pasele sale au generat șanse importante de gol. În plus, a oferit și pasa decisivă la reușita lui Joao Paulo. Din acest punct de vedere, cifrele arată că evoluția sa a fost mai bună decât lasă impresia rezultatul final.

Starul Oțelului, încrezător după ce a înscris contra lui Dinamo: „Am vrut să...
Fanatik
Starul Oțelului, încrezător după ce a înscris contra lui Dinamo: „Am vrut să dau încă un gol! Simt că la finalul campionatului ne putem bucura”
MM Stoica a găsit vinovaţii pentru eliminarea FCSB-ului din Europa: „Sunt cei mai...
Fanatik
MM Stoica a găsit vinovaţii pentru eliminarea FCSB-ului din Europa: „Sunt cei mai slabi fundaşi pe care i-am văzut în viaţa mea”
Daniel Pancu a spus de ce a fost eliminată FCSB din Europa! Verdict...
Fanatik
Daniel Pancu a spus de ce a fost eliminată FCSB din Europa! Verdict fără menajamente
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
S-a dat undă verde pentru proiectul de 25.000.000 lei inițiat de Ion Țiriac
iamsport.ro
S-a dat undă verde pentru proiectul de 25.000.000 lei inițiat de Ion Țiriac
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!