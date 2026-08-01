Gigi Becali a avut dreptate! Cifrele Wyscout după Auda – FCSB 4-1. Singurul remarcat din echipa lui Marius Baciu

Aventura europeană a celor de la FCSB s-a încheiat prematur. Echipa antrenată de Marius Baciu a fost eliminată de letonii de la Auda, cu scorul general de 3-7 în dubla manșă. FANATIK a analizat raportul Wyscout al partidei de la Riga, dar și cifrele jucătorilor pe care patronul echipei, Gigi Becali, i-a criticat.
Eliminarea FCSB din UEFA Conference League pare, la prima vedere, greu de explicat. Campioana României a avut posesia, a șutat mai mult, a produs un expected goals mult mai mare și a ajuns de peste două ori mai des în careul advers. Cu toate acestea, tabela a arătat un neverosimil 4-1 pentru Auda.
Raportul Wyscout al partidei arată că diferența nu a fost făcută de numărul ocaziilor, ci de eficiență, dueluri și greșelile individuale. Deși FCSB a controlat jocul, a fost echipa care a câștigat mai puține dueluri și care i-a oferit adversarului prea multe șanse de a marca.
Bucureștenii au terminat partida cu 61% posesie, față de doar 39% pentru Auda. Au completat 471 de pase, aproape cu 200 mai multe decât adversarii (279), iar precizia paselor a fost și ea superioară, 82% față de 79%. În plus, formația lui Marius Baciu a înregistrat un xG total de 1,83, peste cel al letonilor, care au produs doar 1,39 xG. FCSB a tras de 18 ori, față de cele 13 șuturi ale gazdelor, iar ambele echipe au avut câte opt șuturi pe spațiul porții. Campioana României a ajuns de 21 de ori în careul advers, comparativ cu doar 10 pătrunderi reușite de Auda.
|Indicator
|Auda
|FCSB
|Goluri
|4
|1
|xG
|1.39
|1.83
|Șuturi
|13
|18
|Șuturi pe poartă
|8
|8
|Posesie
|39%
|61%
|Pase
|279
|471
|Precizia paselor
|79%
|82%
|Pase progresive
|39
|59
|Pase în ultima treime
|18
|34
|Atingeri în careu
|10
|21
|Dueluri câștigate
|52%
|47%
|Dueluri aeriene
|59%
|41%
|Recuperări
|79
|81
|Intercepții
|40
|24
Auda a avut nevoie de foarte puține acțiuni pentru a schimba tabela. Un alt capitol la care campioana României a pierdut clar a fost cel al duelurilor. Nici în jocul aerian situația nu a fost mai bună: Auda a câștigat 59% dintre duelurile aeriene, în timp ce bucureștenii doar 41%. Concret, în duelurile unu la unu, FCSB a fost dominată.
Dintre jucătorii folosiți de FCSB, Ricardo Pădurariu a fost singurul remarcat pozitiv de Gigi Becali după eliminarea cu Auda. Patronul campioanei a spus că fundașul stânga este unul dintre puținii fotbaliști care au arătat bărbăție, iar cifrele par să-i dea dreptate.
La doar 19 ani, Pădurariu a fost unul dintre cei mai implicați jucători ai FCSB în faza de construcție. A avut 77 de acțiuni, dintre care 47 de pase complete, șase recuperări în jumătatea adversă și a încercat permanent să ofere lățime jocului. Cifrele sale nu sunt spectaculoase, lucru firesc în contextul unui eșec cu 1-4, însă sunt suficiente pentru a arăta că poate deveni un jucător important în viitor. Din acest punct de vedere, Gigi Becali a analizat corect prestația fundașului din banda stângă.
|Indicator
|Valoare
|Minute
|96
|xG
|0.08
|Pase reușite
|47/77 (61%)
|Driblinguri
|1/3
|Dueluri câștigate
|8/26 (31%)
|Recuperări în jumătatea adversă
|6
|Pierderi în propria jumătate
|8
|Atingeri în careu
|1
În schimb, prestația lui Florin Tănase ridică probabil cele mai multe semne de întrebare. Evoluând în spatele atacantului, el trebuia să fie principalul creator de joc al FCSB. Raportul Wyscout indică însă o prestație cel puțin modestă, la fel cum s-a întâmplat și în partida tur.
Doar jumătate dintre acțiunile în care Florin Tănase a fost implicat s-au încheiat cu o pasă sau un șut, fiind aproape cel mai slab jucător din echipă la acest capitol. A câștigat numai cinci din cele 15 dueluri, iar influența sa în ultimii 30 de metri a fost insesizabilă. Nu a oferit pase-cheie, nu a avut niciun șut pe poartă și nu a reușit să creeze superioritate. Deși a avut peste 50 de pase, foarte puține au destabilizat apărarea adversă.
|Indicator
|Valoare
|Minute
|86
|Acțiuni reușite
|28/52 (54%)
|Pase reușite
|33/52 (64%)
|Driblinguri
|7/13
|Dueluri câștigate
|5/15 (33%)
|Recuperări
|5
Din punct de vedere tactic, FCSB a controlat posesia, dar nu a avut un jucător care să accelereze jocul dintre linii. Exact acesta era rolul lui Tănase. Din acest motiv, cifrele îi dau dreptate lui Gigi Becali, care s-a declarat total nemulțumit de prestația mijlocașului. Omul de afaceri a declarat: „Băi, dacă nu îl certam… trebuia «paradit»! Nu mai făcea pasul ăsta dacă îl «paradeam». Ascultă ce spun! Eu, dacă îl «paradeam», mai dădea la mișto? Uită-te cum mișcă piciorul drept!”.
În schimb, Daniel Bîrligea poate spune că statisticile sunt de partea lui. Atacantul FCSB a încheiat meciul cu un xG de 0,78, cel mai mare dintre titularii bucureștenilor, semn că a ajuns în poziții foarte bune de finalizare. Problema a fost eficiența. A tras de patru ori, însă doar un șut a fost pe poartă. În același timp, a avut nouă atingeri în careul advers, cele mai multe din echipă, ceea ce demonstrează că s-a demarcat și a fost prezent acolo unde trebuia. Nu a fost însă suficient de inspirat în fața porții.
|Indicator
|Valoare
|Minute
|96
|xG
|0.78
|Șuturi
|4
|Șuturi pe poartă
|1
|Atingeri în careu
|9
|Dueluri câștigate
|6/12 (50%)
|Pase reușite
|19/40 (48%)
Nici Octavian Popescu nu a avut o seară grozavă. La prima vedere, cifrele sale sunt slabe. Doar 49% dintre pasele încercate au ajuns la destinație, iar extrema FCSB a câștigat numai patru din cele 13 dueluri disputate. Totuși, există și un aspect pozitiv.
|Indicator
|Valoare
|Minute
|96
|xG
|0.12
|xA
|0.72
|Assisturi
|1
|Pase reușite
|31/63 (49%)
|Driblinguri
|2/4
|Dueluri câștigate
|4/13 (31%)
|Atingeri în careu
|5
Tavi Popescu și-a pus colegii în situații bune de finalizare. A încheiat meciul cu un expected assists de 0,72 xA, cea mai mare valoare din echipă, semn că pasele sale au generat șanse importante de gol. În plus, a oferit și pasa decisivă la reușita lui Joao Paulo. Din acest punct de vedere, cifrele arată că evoluția sa a fost mai bună decât lasă impresia rezultatul final.