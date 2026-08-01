Gigi Becali a avut dreptate! Cifrele Wyscout după Auda – FCSB 4-1. Singurul remarcat din echipa lui Marius Baciu

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Aventura europeană a celor de la FCSB s-a încheiat prematur. Echipa antrenată de Marius Baciu a fost eliminată de letonii de la Auda, cu scorul general de 3-7 în dubla manșă. FANATIK a analizat raportul Wyscout al partidei de la Riga, dar și cifrele jucătorilor pe care patronul echipei, Gigi Becali, i-a criticat.

Unde a pierdut FCSB meciul cu Auda. Cifrele nu mint!

Eliminarea FCSB din UEFA Conference League pare, la prima vedere, greu de explicat. Campioana României a avut posesia, a șutat mai mult, a produs un expected goals mult mai mare și a ajuns de peste două ori mai des în careul advers. Cu toate acestea, tabela a arătat un neverosimil 4-1 pentru Auda.

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Raportul Wyscout al partidei arată că diferența nu a fost făcută de numărul ocaziilor, ci de eficiență, dueluri și greșelile individuale. Deși FCSB a controlat jocul, a fost echipa care a câștigat mai puține dueluri și care i-a oferit adversarului prea multe șanse de a marca.

Jucătorii de la FCSB, dominați fizic în duelul cu letonii

Bucureștenii au terminat partida cu 61% posesie, față de doar 39% pentru Auda. Au completat 471 de pase, aproape cu 200 mai multe decât adversarii (279), iar precizia paselor a fost și ea superioară, 82% față de 79%. În plus, formația lui Marius Baciu a înregistrat un xG total de 1,83, peste cel al letonilor, care au produs doar 1,39 xG. FCSB a tras de 18 ori, față de cele 13 șuturi ale gazdelor, iar ambele echipe au avut câte opt șuturi pe spațiul porții. Campioana României a ajuns de 21 de ori în careul advers, comparativ cu doar 10 pătrunderi reușite de Auda.

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Indicator Auda FCSB Goluri 4 1 xG 1.39 1.83 Șuturi 13 18 Șuturi pe poartă 8 8 Posesie 39% 61% Pase 279 471 Precizia paselor 79% 82% Pase progresive 39 59 Pase în ultima treime 18 34 Atingeri în careu 10 21 Dueluri câștigate 52% 47% Dueluri aeriene 59% 41% Recuperări 79 81 Intercepții 40 24

Auda a avut nevoie de foarte puține acțiuni pentru a schimba tabela. Un alt capitol la care campioana României a pierdut clar a fost cel al duelurilor. Nici în jocul aerian situația nu a fost mai bună: Auda a câștigat 59% dintre duelurile aeriene, în timp ce bucureștenii doar 41%. Concret, în duelurile unu la unu, FCSB a fost dominată.

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Gigi Becali nu s-a înșelat! Ricardo Pădurariu, printre puținii remarcați în Auda – FCSB 4-1

Dintre jucătorii folosiți de FCSB, R . Patronul campioanei a spus că fundașul stânga este unul dintre puținii fotbaliști care au arătat bărbăție, iar cifrele par să-i dea dreptate.

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La doar 19 ani, Pădurariu a fost unul dintre cei mai implicați jucători ai FCSB în faza de construcție. A avut 77 de acțiuni, dintre care 47 de pase complete, șase recuperări în jumătatea adversă și a încercat permanent să ofere lățime jocului. Cifrele sale nu sunt spectaculoase, lucru firesc în contextul unui eșec cu 1-4, însă sunt suficiente pentru a arăta că poate deveni un jucător important în viitor. Din acest punct de vedere, Gigi Becali a analizat corect prestația fundașului din banda stângă.

Indicator Valoare Minute 96 xG 0.08 Pase reușite 47/77 (61%) Driblinguri 1/3 Dueluri câștigate 8/26 (31%) Recuperări în jumătatea adversă 6 Pierderi în propria jumătate 8 Atingeri în careu 1

Florin Tănase, un nou meci mult sub așteptări. Căpitanul FCSB nu a creat nimic în Letonia!

În schimb, . Evoluând în spatele atacantului, el trebuia să fie principalul creator de joc al FCSB. Raportul Wyscout indică însă o prestație cel puțin modestă, la fel cum s-a întâmplat și în partida tur.

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Doar jumătate dintre acțiunile în care Florin Tănase a fost implicat s-au încheiat cu o pasă sau un șut, fiind aproape cel mai slab jucător din echipă la acest capitol. A câștigat numai cinci din cele 15 dueluri, iar influența sa în ultimii 30 de metri a fost insesizabilă. Nu a oferit pase-cheie, nu a avut niciun șut pe poartă și nu a reușit să creeze superioritate. Deși a avut peste 50 de pase, foarte puține au destabilizat apărarea adversă.

Indicator Valoare Minute 86 Acțiuni reușite 28/52 (54%) Pase reușite 33/52 (64%) Driblinguri 7/13 Dueluri câștigate 5/15 (33%) Recuperări 5

Din punct de vedere tactic, FCSB a controlat posesia, dar nu a avut un jucător care să accelereze jocul dintre linii. Exact acesta era rolul lui Tănase. Din acest motiv, cifrele îi dau dreptate lui Gigi Becali, care s-a declarat total nemulțumit de prestația mijlocașului. Omul de afaceri a declarat: „Băi, dacă nu îl certam… trebuia «paradit»! Nu mai făcea pasul ăsta dacă îl «paradeam». Ascultă ce spun! Eu, dacă îl «paradeam», mai dădea la mișto? Uită-te cum mișcă piciorul drept!”.

Daniel Bîrligea, ghinionistul de serviciu!

În schimb, Daniel Bîrligea poate spune că statisticile sunt de partea lui. Atacantul FCSB a încheiat meciul cu un xG de 0,78, cel mai mare dintre titularii bucureștenilor, semn că a ajuns în poziții foarte bune de finalizare. Problema a fost eficiența. A tras de patru ori, însă doar un șut a fost pe poartă. În același timp, a avut nouă atingeri în careul advers, cele mai multe din echipă, ceea ce demonstrează că s-a demarcat și a fost prezent acolo unde trebuia. Nu a fost însă suficient de inspirat în fața porții.

Indicator Valoare Minute 96 xG 0.78 Șuturi 4 Șuturi pe poartă 1 Atingeri în careu 9 Dueluri câștigate 6/12 (50%) Pase reușite 19/40 (48%)

Tavi Popescu, în nota echipei. Cum s-a descurcat în meciul din Letonia

Nici Octavian Popescu nu a avut o seară grozavă. La prima vedere, cifrele sale sunt slabe. Doar 49% dintre pasele încercate au ajuns la destinație, iar extrema FCSB a câștigat numai patru din cele 13 dueluri disputate. Totuși, există și un aspect pozitiv.

Indicator Valoare Minute 96 xG 0.12 xA 0.72 Assisturi 1 Pase reușite 31/63 (49%) Driblinguri 2/4 Dueluri câștigate 4/13 (31%) Atingeri în careu 5

Tavi Popescu și-a pus colegii în situații bune de finalizare. A încheiat meciul cu un expected assists de 0,72 xA, cea mai mare valoare din echipă, semn că pasele sale au generat șanse importante de gol. În plus, a oferit și pasa decisivă la reușita lui Joao Paulo. Din acest punct de vedere, cifrele arată că evoluția sa a fost mai bună decât lasă impresia rezultatul final.