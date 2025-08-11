Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a calculat cum vor vota cluburile pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. Scor zdrobitor! „Tati o să fie cu mine. Hulk spune și se face!”

Dan Șucu a cerut public demisia lui Gino Iorgulescu din fruntea LPF. Cine sunt cei care vor vota pro și contra în opinia lui Gigi Becali.
Mihai Dragomir
11.08.2025 | 11:54
Gigi Becali știe cine va vota pentru și cine contra demiterii lui Gino Iorgulescu de la LPF.

Vară incendiară în fotbalul românesc, după ce Dan Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu de la LPF. Ce a spus Gigi Becali despre cluburile din SuperLiga în privința voturilor pro și contra.

Gigi Becali și „aliații" săi. Cine va vota pentru și cine contra demiterii lui Gino Iorgulescu de la LPF

După ce a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA în cazul „alianței” Rotaru – Șucu contra FCSB, Gigi Becali și-a mutat discursul către situația de la LPF, unde cluburile vor avea în față posibilitatea de a vota pentru a-l păstra sau pentru a-l demite pe Gino Iorgulescu.

Patronul de la FCSB nu s-a ferit de cuvinte, declarând că primul, dar și cel mai aprig susținător al său în votul pentru păstrarea lui Gino Iorgulescu în funcție este Neluțu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj. Cine sunt restul cluburilor care i se alătură.

„Șucu cu Rotaru, ar avea ei 2. Încă 14 și cu mine, eu votez cu Gino. Da, mai sunt 13 ceilalți. Egalăm, Neluțu Varga este cu mine, pentru că eu sunt numărul 1 și el numărul 2. El o să fie cu mine, n-are cum să fie împotriva lui ‘tati’. Plus de asta, lui i-am făcut cel mai mare bine, că vrea să legitimeze vreo 3-4 jucători.

Face bine la toată lumea, chiar dacă nu e mare lucru. E vorba de îndreptarea unei anomalii de demnitate, de onoare e vorba. Trebuie să fii prea idiot să ai un jucător, să îl plătești și să nu joace. Înseamnă că noi ca asociație suntem toți niște idioți.

„Hulk doar spune și se face. Maxim le mai dăm lor 2 voturi, 9-7, dar tot ar pierde”

Aici e vorba de îndreptarea imaginii fotbalului românesc. Asta nu înțelege Rotaru. Inteligența nu înseamnă neapărat matematica, poți să fii inteligent în mai multe domenii. Eu cred că Rotaru este deștept, dar trebuie să ai bun simț, înțelepciune. De ce să îi întreb? Am făcut eu ceva? N-am făcut niciun demers. Eu am spus doar la televizor. Hulk doar spune și se face. Să mă ierte și Șucu și Rotaru, nu vreau să îi supăr. Eu sunt mai mare decât ei.

Meszar, de la UTA, ține cu mine. Și Neluțu Varga, 3-2. Farul Constanța, 500% cu mine, deci 4-2. Dinamo, Nicolescu este prea cuminte și înțelege lucrurile, 5-2. Unirea Slobozia este prietenul meu, 6-2. U Cluj, acolo este împotriva mea, 6-3. FC Argeș, 6-4. FC Botoșani, Iftime mai face pe nebnunul, dar tot ca mine zice, 7-4. Petrolul, prietenul meu, 8-4. Oțelul, 9-4. Hermannstadt, prietenii mei, 10-4. Metaloglobus, 11-4 și Csikszereda, 11-5. Maxim le mai dăm lor 2 voturi, 9-7, dar tot ar pierde”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a calculat cum vor vota cluburile pentru demiterea lui Gino Iorgulescu

