Gigi Becali a cântat în direct după calificarea FCSB-ului în Conference League: “Lăsaţi-ne să ne pregătim de Liga Campionilor! I-am ciuruit, i-am becalizat”. A pus tunurile pe doi jucători: “Morţi!”

Gigi Becali (67 de ani) este în culmea fericirii după ce FCSB a învins Dinamo și s-a calificat astfel în preliminariile Conference League. Patronul fostei campioane a României se pregătește deja de pasul următor, constituit de accederea în Champions League, chestiune care bineînțeles că va depinde dacă echipa roș-albastră va reuși să câștige titlul în SuperLiga în sezonul viitor.

Gigi Becali, spectacol în direct după ce FCSB s-a calificat în preliminariile Conference League

Omul de afaceri a cântat în direct, s-a arătat bucuros de faptul că echipa lui s-a impus în această partidă în contextul în care, în viziunea sa, doi jucători importanți de la FCSB, Florin Tănase și Risto Radunovic, nu s-au ridicat la cel mai bun nivel al lor și, în plus, i-a „amenințat” pe cei de la Universitatea Craiova, noii campioni ai României, cu referire la

„Ne pregătim de Liga Campionilor! Anul 2028, 2027. Păi da, ce să facem? I-am paradit! Un fleac, i-am ciuruit! I-am becalizat! Îi becalizez. Și toată Oltenia. Am mai becalizat-o, dar o mai becalizez pe Oltenia. Da, fără nicio problemă. Bine, să știi că posesia a fost la ei, dar nu au avut ocazii, nimic.

Și în condițiile în care la noi Tănase mort, Radunovic mort. Atacant nu, în dreapta David Miculescu nu. Noi, cei mai buni jucători ai noștri, David Miculescu și Bîrligea, nu au fost. Victoria e importantă, nu contează, e important că ai lăsat Dinamo afară, Rapid afară. Mulțumesc lui Dumnezeu, că mi-a arătat rugăciunea, care are rugăciunea mai puternică”, a spus Gigi Becali

Gigi Becali crede că FCSB poate ajunge în finala Conference League

Astfel, echipa roș-albastră ar face un coeficient suficient de bun pentru a fi cap de serie inclusiv în play-off-ul din Champions League, chestiune care bineînțeles că ar urma să faciliteze foarte mult împlinirea obiectivului reprezentat de accederea în faza principală din această competiție: „Era rușine mare. Orice an în care eu nu iau campionatul pentru mine e eșec. La mine nu există locul 1-3 sau să câștig un trofeu. La mine e un singur obiectiv, campionatul. Și Liga Campionilor. Bine acum, când am cântat mă refeream că acum noi facem un coeficient în Conference League. Și după aia suntem capi de serie și în play-off de Champions League. La asta mă refeream. Perfect s-au așezat lucrurile. Putem să jucăm finala (n.r. în Conference League), care e treaba? Fac echipă tare acum”.

