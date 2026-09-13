Gigi Becali a cedat presiunilor. Culisele deciziei de a muta biserica de la Techirghiol, după intervenţia oamenilor lui Nicuşor Dan

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În urmă cu doar o săptămână, pe malul sudic al Lacului Techirghiol se ridica o biserică de lemn a cărei turlă putea fi văzută de pe malul opus, de pe şoseaua care leagă Eforie Nord de Eforie Sud. Acum, călătorului care ar mai căuta cu privirea spre aşezământul Domnului i s-ar înfăţişa doar o întindere de pământ maroniu, care parcă a înghiţit lăcaşul de cult. În realitate, Gigi Becali, sub presiunea autorităţilor, a trebuit să mute această biserică.

Pe locul bisericii Sf. Sofia a rămas doar altarul

Pentru a doua oară în numai opt zile, FANATIK a mers acolo unde biserica Sfânta Sofia se ridica în faţa legendarului lac. Acelaşi loc, însă transformat radical între cele două vizite: acum nu mai există nicio urmă de biserică. Ea a fost demontată şi urcată pe trailere, însă , semn că prezenţa lui Dumnezeu şi credinţa nu pot fi strămutate.

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„Luni dimineaţă, la ora 6, am făcut aici ultima liturghie. Între bârne şi moloz. Azi nu mai este nimic. A rămas doar crucea, fiindcă aici este altarul. Ăsta n-ai cum să-l muţi”, ne-a povestit Gigi Becali. Tot ce mai poate face aici, deocamdată, este un acoperământ care să ferească altarul de vânt şi ploi.

SPP-ul pe câmp, la 250 km de Bucureşti

Dar cum s-a ajuns în această situaţie? Patronul FCSB a spus direct lucrurilor pe nume şi a acuzat autorităţile. Presiuni au venit de la cel mai înalt nivel, de la cabinetul preşedintelui Nicuşor Dan. „Poţi să te pui cu ei? Dacă vine consilierul preşedintelui pe câmp! Vii tu, cu SPP-ul, la 250 km de Bucureşti, pe câmp? Păi atunci du-te tu, preşedinţie, pe toate coclaurile! Îţi dai seama?”, şi-a vărsat Gigi Becali oful.

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El spune că, din cercetările sale, a aflat că Ştefania Simion, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan care a fost la Techirghiol, este prietenă cu şeful ONG-ului care a făcut sesizare împotriva bisericii, reclamând faptul că sperie păsările şi fluturii.

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„Când vine de la preşedinţie şi când tu vezi că preşedinţia trimite SPP aici, tu nu mai ai ce face, pentru că ei au pârghia, puterea: procurori, anchetatori. Toate sunt ale lor. Şi mai fac şi presiuni. Îţi dai seama? Începe urmărirea penală pentru o biserică pe lemne!”, ne-a mai spus Becali.

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La întrebarea FANATIK dacă au fost presiuni în ultimele zile legate de biserică, patronul FCSB a răspuns: „Au fost presiuni, au început dosar penal la Bucureşti, la Parchetul General”.

Mesajul lui Gigi Becali: „Am să le demonstrez eu ce înseamnă naţionalism sănătos”

Deşi a mutat biserica, Gigi Becali nu va renunţa la bătălie. El este decis să obţină în instanţă prin care acest teren a fost declarat zonă tampon pentru a proteja ecosistemul acvatic, avifauna şi rezervele de nămol sapropelic de la Techirghiol. De asemenea, după ce va tranşa legal toate litigiile invocate de autorităţi, Gigi Becali este decis să-şi continue munca de a ridica aici o biserică.

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Gigi Becali a cedat presiunilor. Culisele deciziei de a muta biserica de la Techirghiol, după intervenţia oamenilor lui Nicuşor Dan

Cu acest prilej el a făcut o referire şi la sintagma „naţionalism sănătos”, rostită de preşedintele Nicuşor Dan în timpul unei cuvântări ţinute săptămâna trecută. „O să vedem noi, peste doi-trei ani, ce înseamnă cu adevărat naţionalism sănătos. Să le demonstrez eu ce înseamnă naţionalism sănătos. Ei folosesc sintagma asta pentru că e la modă în Europa. Eu o folosesc pentru că e în inima mea naţionalismul sănătos. Aici, unde e Christos!

Păi cum să fii tu naţionalist sănătos când tu dărâmi biserica? N-ai cum să fii! Dacă spui naţionalism în România, prima dată spui ortodoxie. Atât! Liturghie, ortodoxie! În rest, celelalte sunt, praf, zero, nimic. Prima este ortodoxia şi toate pălesc în faţa ei!”, a spus Gigi Becali, din faţa altarului rămas fără biserică de la Techirghiol.