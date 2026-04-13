Gigi Becali a cerut numărul de telefon al lui Răzvan Lucescu, dar nu a îndrăznit să-l sune: „I-am dat mesaj. I-am scris asta”

Gigi Becali (67 de ani) a avut mai multe declarații în ziua de Paște. Patronul de la FCSB a comentat pe seama mai multor subiecte, iar unul dintre acestea a fost legat de Răzvan Lucescu (57 de ani), cel care și-a pierdut tatăl în Săptămâna Patimilor, pe 7 aprilie. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce mesaj i-a scris tehnicianului român.

Mesajul tulburător pe care Gigi Becali i l-a trimis lui Răzvan Lucescu

Dacă anul trecut din primăvara europeană, Gigi Becali a avut o cu totul altă atitudine acum față de antrenorul român greu încercat de dispariția tatălui său. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că i-a transmis lui Lucescu Jr. că părintele său a făcut totul în viață ca acesta să nu ducă grija banilor, doar că acum este momentul ca Răzvan să fie mult mai smerit.

„Am luat numărul lui Răzvan, să-i zic, dar încă nu am îndrăznit. Dar i-am dat mesaj. I-am scris așa: ‘Măi, Răzvan, el, săracul, Mircea, a spus: Am avut grijă ca Răzvan să nu aibă probleme cu banii’. Că el a fost sărac (n.r. – Mircea Lucescu). ‘I-am aranjat tot ca să se ocupe doar de fotbal’. Doar că acum trebuie să intre în rol Răzvan. El nu a dus o viață ca la sfânta scriptură. ‘Ai avut slavă pe pământ, acum ce mai vrei?’”, a declarat Gigi Becali într-un interviu de Paște pentru

Sfaturile lui Gigi Becali pentru Răzvan Lucescu după moartea lui Mircea Lucescu

Moartea lui Mircea Lucescu l-a afectat puternic pe Răzvan Lucescu. Gigi Becali nu a rămas indiferent față de drama prin care trece antrenorul român și l-a sfătuit să fie foarte darnic de acum înainte pentru ca sufletul tatălui său să se ridice în Rai și să aibă parte de ohihnă veșnică.

„Trece acum un cerșetor, îi dai 100 de lei și îi spui ‘pentru nea Mircea’, cu asta l-ai ajutat. E prea puțin ca să poți să ridici sufletul, pentru că el a avut slavă pe pământ, toată lumea, toată Europa. Acum trebuie să-și intre Răzvan în rol!”,

