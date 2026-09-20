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FCSB traversează o nouă perioadă extrem de dificilă. Eșecul umilitor cu Universitatea Craiova a tulburat și mai tare apele, iar Gigi Becali se vede nevoit să aducă un nou antrenor la echipă. După ce s-a declarat depășit de situație, patronul a primit recomandări de la inteligența artificială.

Inteligența artificială știe cine sunt cele mai bune variante de antrenori pentru FCSB

Dezastru pentru FCSB în ultimele 5 etape din campionat. Un singur punct au obținut bucureștenii, după 2-2 runda trecută cu Petrolul. Sâmbătă seară, „roș-albaștrii” au plecat umiliți din Bănie după , practic pe banca tehnică a fostei campioane a României.

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Gigi Becali a avut mai multe intervenții în forță după fluierul final. Patronul FCSB-ului a povestit la un moment dat cum Mirel Rădoi ii explica că analizează jucători cu AI și că poate să scaneze mii de fotbaliști din care să îi găsească pe cei mai potriviți pentru FCSB. Latifundiarul din Pipera s-a declarat depășit de situație, dar mai ales de noile tehnologii. „Bani am băgat, bani am dat. Acum, în iarnă, o să mai încerc să mai aduc vreo 2-3 jucători şi om vedea ce-o fi. Dacă nu, mă retrag din fotbal. E posibil să nu mai fiu pentru timpurile astea. Poate nu sunt pentru era asta. Oamenii lucrează cu tehnologii de tot felul, eu nu sunt cu astea. Atunci, lasă-te, tată, lasă tineretul. Mă retrag, vând echipa”, a declarat Gigi Becali la

Top antrenori pentru FCSB în viziunea inteligenței artificiale

Astfel, am întrebat inteligența artificială cine ar fi cele mai bune 5 propuneri de antrenori pentru FCSB în contextul actual. Topul este condus de nimeni altul decât Mirel Rădoi.

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1. Mirel Rădoi. De ce este potrivit: Este opțiunea numărul unu din perspectiva suporterilor și a unei bune părți din conducere, fiind totodată preferat de Gigi Becali în momentele de criză. Rădoi are o autoritate naturală uriașă în fața vestiarului și nu se sperie de presiunea publică sau de obiectivul titlului. Compatibilitatea cu Gigi Becali: Deși au existat tensiuni în trecut legate de independența tactică, relația lor a rămas una de fin-naș bazată pe respect reciproc. Rădoi are personalitatea necesară să gestioneze dialogul public cu patronul. Contextul dificil: Cunoaște ADN-ul clubului și poate reseta rapid mentalitatea unei echipe căzute moral după rezultatele negative recente.

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2. Adrian Mutu. De ce este potrivit: Un tehnician cu experiență la nivelul SuperLigii (la Rapid) și al echipelor naționale de tineret, Mutu știe cum să gestioneze loturi valoroase și vestiare cu presiune ridicată. Este un antrenor orientat spre ofensivă, capabil să mobilizeze jucătorii pentru obiective maxime. Compatibilitatea cu Gigi Becali: Mutu are o figură carismatică și o relație bună, bazată pe diplomație, cu patronii din fotbalul românesc. Acceptă firesc obiectivele mari și știe să gestioneze presiunea mediatică din jurul echipei. Contextul dificil: Are capacitatea de a aduce un plus de estetică și posesie, însă va trebui să demonstreze rapid că poate stabiliza defensiva fragilă a FCSB-ului.

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3. Laurențiu Reghecampf. De ce este potrivit: Istoria recentă a clubului arată că Reghecampf a obținut cele mai stabile performanțe și titluri într-un regim similar de lucru cu Gigi Becali. Cunoaște perfect mediul de la FCSB și cerințele de performanță extrem de ridicate. Compatibilitatea cu Gigi Becali: Au o istorie lungă împreună. Chiar dacă relația a avut suișuri și urcușuri, patronul a recunoscut în repetate rânduri competența lui Reghecampf, iar limbajul fotbalistic dintre ei este deja setat. Contextul dificil: Experiența sa vasta în momente de criză îl ajută să izoleze vestiarul de influențele externe și să reconfigureze rapid un unsprezece titular competitiv.

4. Dorinel Munteanu. De ce este potrivit: Este cel mai bun exemplu de antrenor „disciplinar” din fotbalul românesc, recunoscut pentru capacitatea sa de a scoate maximum dintr-un lot prin muncă fizică dură, rigoare tactică și disciplina de fier. Compatibilitatea cu Gigi Becali: Deși un tehnician extrem de independent, stilul lui Dorinel bazat pe eficiență și pragmatism poate aduce punctele de care FCSB are nevoie urgentă. Totuși, discuțiile pe marginea schimbărilor sau a formulei de joc pot genera scântei. Contextul dificil: În fața unei crize de atitudine și a unor eșecuri drastice (cum a fost cel cu Craiova), disciplina riguroasă impusă de Dorinel Munteanu ar fi exact șocul de care echipa ar avea nevoie.

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5. Cristiano Bergodi. De ce este potrivit: Un tehnician discret, extrem de echilibrat, care practică un fotbal ofensiv, plăcut ochiului, și care cunoaște la perfecție SuperLiga (având rezultate notabile la Sepsi, Rapid sau Universitatea Craiova). Compatibilitatea cu Gigi Becali: Relația lor din trecut a fost una civilizată, dar Bergodi este genul de antrenor care preferă să aibă liniște tehnică. Dacă acceptă provocarea FCSB, o va face mizând exclusiv pe propria filozofie de joc. Contextul dificil: Poate reconstrui moralul echipei prin calm și așezare tactică, fiind o opțiune viabilă pentru redresarea pe termen scurt și mediu în lupta pentru titlu.

Concluzie: În momentul de față, Mirel Rădoi rămâne varianta ideală ca impact emoțional și autoritate pentru a redresa corabia roș-albastră și a o readuce în cărțile titlului, urmat de profiluri experimentate precum Adrian Mutu sau un revenit de renume ca Laurențiu Reghecampf, capabili să absoarbă șocurile unui context atât de complicat”, a fost răspunsul amplu al inteligenței artificiale.

Marius Baciu, discurs amar după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Marius Baciu a recunoscut la flash-interviu că se gândește serios să se retragă, însă va face anunțul oficial doar în urma unei discuții finale cu superiorii săi. El a avut un discurs plin de dezamăgire. „Mă gândesc la foarte multe lucruri. Nu este vorba despre demisie aici, ci despre onoarea fiecăruia dintre noi. Mă gândesc, într-adevăr, să plec. După un meci ca ăsta, toată lumea e cu capul plecat. Deocamdată nu am avut nicio discuție cu jucătorii, doar am dat mâna cu ei și le-am zis să ridice capul. Mă gândesc să mă retrag, într-adevăr, dar vreau să am o discuție corectă și normală”, a spus, printre altele, Marius Baciu după eșecul cu U Craiova.

Marius Baciu a venit la FCSB pe 19 mai 2026 și a bifat de atunci 15 meciuri la echipa bucureșteană, din care a câștigat 6, a încheiat la egalitate 3 și a pierdut alte 6. Tehnicianul a strâns în total 21 de puncte.