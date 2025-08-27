Sport

Gigi Becali a cerut să revină în direct și a dat noi detalii despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „E băiat deștept”

Gigi Becali a venit cu doi detalii referitoare la transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 17:15
Gigi Becali și Louis Munteanu
Gigi Becali și Louis Munteanu. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

După ce și-a manifestat în mod clar această intenție, patronul campioanei României a cerut să intre din nou în direct pentru a oferi câteva detalii suplimentare. Astfel, el a dorit să sublinieze că dorința sa de a-l aduce pe atacantul de la CFR Cluj la echipa roș-albastră nu este condiționată de accederea în faza principală din Europa League, ci va rămâne de actualitate și în cazul în care formația antrenată de Elias Charalambous va juca în cele din urmă doar în acea grupă unică din Conference League.

Pe ce se bazează Gigi Becali când vorbește despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „E băiat deștept”

De asemenea, omul de afaceri din Pipera a lăsat de înțeles cu această ocazie și că, în viziunea sa, Munteanu ar fi conștient de faptul că ar avea șanse mai mari să prindă un transfer de răsunet în străinătate de la FCSB decât de la CFR Cluj, în primul rând prin prisma faptului că actuala campioană din Superliga are asigurată prezența într-o competiție europeană, pe când gruparea din Gruia este deja practic eliminată la nivel continental după acea înfrângere cu 2-7 din Suedia din turul cu Hacken din play-off-ul Conference League.

„Dacă am spus că e da, e da. Ca atare, eu nu mă joc cu milioanele. Am spus că dau 4 milioane de euro și le dau pe loc. Dacă așa am spus, așa fac. Dar fii tu (n.r. Florin Prunea) intermediar cum a fost Horia (n.r. la Bîrligea).

Louis e băiat deștept, eu nu am informația, dar eu știu că doar cu 4 milioane de euro pot să iau 20-25 milioane de euro. E băiat tânăr, iar 4 milioane de euro le iau oricând pentru că e jucător valoros, e marcator, marchează goluri.

Cum vede patronul campioanei României această afacere: „Eu bag niște bani în bancă, poate să crească dobânda”

Eu bag niște bani în bancă. Poate să crească dobânda la 25 de milioane de euro de la 4 sau de la 5, 7, 10 milioane de euro, dar niciodată nu poate să facă sub 4 milioane de euro. Pun banii ca la bancă pentru că nu am cum să-i pierd, doar dacă se accidentează.

Atunci ăsta e riscul, la orice există risc. Când vei vedea că spun ‘dau’, dau. Că mai râdem, că mai facem, că mai negociem. Încercăm să facem niște șmecherii, dar dacă am zis că dau pe loc, dau pe loc.

(n.r. dacă nu vă calificați rămâne valabilă oferta?) Eu iau 10 milioane din Conference, dar dau 4. Eu nu-i dau pentru că mă duc în Europa League și iau mai mulți bani, eu dau 4 milioane de euro pentru că dau oricât pe el. Am zis că dau banii pe loc, azi, nu mâine. Eu nu am spus că dacă mă calific dau 4. Pe loc înseamnă acum”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport.

