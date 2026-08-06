Gigi Becali a clarificat situația lui Florin Tănase la FCSB: ”Până voi fi mort! Nu există!”

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FCSB stă pe un butoi cu pulbere din cauza eliminării premature din Conference League și a scandalului iscat între veteranul Florin Tănase și antrenorul Marius Baciu. Patronul Gigi Becali a intervenit imediat și l-a luat la rost pe jucător.

Gigi Becali, enervat de atitudinea lui Florin Tănase

Întrebat despre acest , în condițiile în care se știe că are o relație apropiată cu Tănase, patronul ”roș-albaștrilor” nu a ezitat să-l amenințe pe jucător.

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”Eu țin cont de Toma, de Tănase? Eu trebuie să fac din nou echipă. Ce treabă am eu cu Tănase? Suntem prieteni mai buni, dar el nu își ia nasul la purtare. Băi, eu sunt Becali, iar la mine toată lumea execută ordinele, asta până la moarte. La mine nu există prietenie cu jucătorii.

Tănase nu-și permite mai mult decât alt jucător. Niciodată! Cum mă sună el, poate să mă sune și alt jucător, doar că nu mă sună. Eu dacă vreau îl țin pe bancă doi ani și nu mai joacă. Ce contează la mine Tănase? Să-și vadă de treaba lui. Se antrenează singur, îl pun să alerge. Voi nu mă cunoașteți pe mine?”, a declarat Gigi Becali, la .

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Avertismentul lui Gigi Becali pentru Tănase

Gigi Becali a explicat care a fost motivul pentru care Mihai Toma a fost preferat titular în locului Florin Tănase la întâlnirea cu Farul și i-a transmis căpitanului că la FCSB nu are voie să comenteze deciziile.

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”Când e vorba de omenie, eu sunt cel mai bun, ajut, dar când e de fotbal, tu aia faci, că primești bani. Eu dacă nu l-am băgat pe Tănase… Am zis să vedem cum joacă Toma din prima. Zice Meme, ‘băi, Gigi, mie mi-a zis preparatorul că a alergat 13 kilometri în sprint’. Zic ‘poate avem vreun diamant și nu știm, așa că hai să joace din prima’.

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Dar când am văzut că nu e diamant, l-am băgat pe Tănase imediat. Ce mare lucru? Tănase nu poate să mârâie el când e băgat și nu e băgat, el e fotbalist și joacă atunci când vreau eu și iese când vreau eu”, a spus Becali.

Ruptură totală între Tănase și Baciu

Afirmațiile făcute de Florin Tănase după eliminarea din Conference League, precum și faptul că nu a fost titularizat la duelul cu Farul din etapa a 3-a a SuperLigii a stricat atmosfera în vestiarul FCSB-ului.

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Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul a avut o în momentul în care a aflat că nu se află în echipa de start la meciul de campionat din weekend. ”Am refuzat 1,5 milioane de euro salariu din China ca să fiu rezerva lui Tomiță?”, le-a transmis Tase coechipierilor.

MM Stoica a sărit în apărarea lui Tănase

Deși situația nu este deloc plăcută, Mihai Stoica dintre Florin Tănase și Marius Baciu. Oficialul FCSB a precizat la ”MM la FANATIK” că întotdeauna căpitanul ”roș-albaștrilor” a avut reacții mai acide.

”Nu există nicio tensiune, există doar dezamăgirea cruntă pricinuită de ratarea calificării împotriva unei echipe atât de slabe. A fost o invenție că după meci a intrat Baciu în vestiar și i-a certat. Probabil se provoacă, vedeam titlu că sunt eu în pericol. Care ar fi pericolul? La mine, ce pericol poate să fie? Am o vârstă, sunt foarte relaxat.

Tănase este acid în declarații, asta a făcut-o mereu. Ce relație specială ar trebui să aibă un jucător cu antrenorul. Nu știu până acum un fotbalist, că e Darius Olaru, Tănase, să aibă relație specială cu antrenorul. Să fi fost Pinti sau Elias să aibă relație specială cu un jucător din echipă. Iar Marius Baciu n-are nicio problemă cu niciun jucător”, a afirmat Stoica.