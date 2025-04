Gigi Becali a comentat declarațiile lui David Popovici despre Dumnezeu

Gigi Becali a reacționat, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, referitor . Patronul celor de la FCSB i-a luat apărarea campionului olimpic în proba de 200 de metri liber, apreciind sinceritatea acestuia.

Gigi Becali l-a apărat pe David Popovici, după răspunsul campionului român referitor la credința în Dumnezeu

Popovici i-a răspuns unui copil, care l-a așteptat după o probă de la Campionatele Naționale de înot și l-a întrebat dacă are credință în Dumnezeu, ”așa și așa”. Cuvintele sale între credință și îndoială nu au fost criticate de finanțatorul roș-albaștrilor!

Mai mult decât atât, cunoscut ca o persoană religioasă, latifundiarul a apreciat că sinceritatea lui David Popovici este preferabilă asumării credinței doar la nivel declarativ, cum procedează anumiți oameni.

”Aici nu poți tu să îl obligi pe om (n.r.- către Horia Ivanovici, care a fost întristat de faptul că David Popovici i-a răspuns unui copil că el crede ‘așa și așa’ în Dumnezeu). Fiecare om cu gândirea lui. Dar de ce să te întristeze?

(Horia Ivanovici: El e un model pentru toată lumea așa. Normal că fiecare crede în ce vrea). El este un model, da. El a zis foarte bine, știi de ce? Cel care spune ‘da, cred în Dumnezeu și nu face’. El a spus ’așa și așa’. El crede în măsură de cum face.

Cum ar veni, pe măsura faptelor sale, pentru că alta e să crezi cu gura, iar alta e cu inima și alta e cu fapta. Dacă zici doar din gură, degeaba zici! Bine, mărturisire e altceva. Mărturisirea duce spre Mântuire!”, a explicat Gigi Becali, într-o intervenția telefonică .

Emoții pentru Gigi Becali la FCSB – CFR Cluj 3-2

Ulterior, Becali a dezvăluit cum a trăit golurile din FCSB – CFR Cluj 3-2: ”Eu, de exemplu, aseară am simțit golurile toate. I-am zis lui Dumnezeu să îmi mai dea un gol ca să nu mai am emoții, să nu îmi bată inima. După ce a venit 2-0, cum omul este nebun și cere tot timpul, am zis: ‘Doamne de îmi mai dai încă unul, iartă-mă că mai cer încă unul’.

Și după ce Domnul mi-a dat încă unul, că le-am simțit la secundă, eu tot aveam emoții. Nu la fel de mari, dar tot le aveam. Atunci, Dumnezeu, a zis: ‘Ai promis că nu vei mai avea emoții, ți-am dat trei.

Acum de ce esti necredincios? Puțin credinciosule, de ce te îndoiești de mine? Și atunci îți voi da să ai emoții, pentru că nu te-ai ținut de cuvânt în inima ta. Eu la tot ce mi se întâmplă intru imediat în comunicare cu Hristos și îmi dau seama imediat ce se întâmplă”.