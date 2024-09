Gigi Becali a comentat gesturile lui Louis Munteanu. „E om, are sentimente. Eu știu.. Poate el, în prostia lui…”

atacantul care a „taxat-o” pe FCSB cu o „dublă” în derby-ul din Gruia. Patronul roș-albaștrilor a comentat

Gigi Becali, despre gesturile lui Louis Munteanu din CFR Cluj – FCSB 2-2: „Am plâns că nu l-am luat”

Gigi Becali l-a vrut cu ardoare pe Louis Munteanu la FCSB. Atacantul în vârstă de 22 de ani a refuzat-o pe campioana României și a preferat să meargă la CFR Cluj, care a plătit 2.300.000 de euro pentru transferul de la Fiorentina. În meciul direct CFR Cluj – FCSB, Munteanu a marcat două goluri și s-a bucurat ironizându-i pe roș-albaștri.

„Noi am plâns că nu l-am luat atunci, nu că a dat golurile. Noi am plâns atunci, că știam că are valoare. Ce rost avea să mai plângem atunci? Nu am plâns o dată. Plângem iar?

Eu nu cred că a făcut gesturile pentru noi. El știa că l-am vrut. Nu avea de ce să facă gesturi împotriva noastră, care l-am dorit tot timpul și am vorbit frumos despre el.

Nu cred. Sau poate a făcut, cine știe. Poate în prostia lui copil fiind… Ce pretenții să ai? Orice gest și orice glumă e permisă. Doar să nu jignești. Ce a făcut? A făcut niște gesturi. Bravo lui!

Nu că are tupeu, dar a făcut niște gesturi. E om, are și el sentimente. N-a jignit cu nimic, n-a deranjat pe nimeni cu nimic. Eu aș fi ultimul care să critice oameni. Eu vorbesc de toți.

Toți oamenii sunt cuminți. Numai eu nu sunt. Șucu nu vorbește, Rotaru nu vorbește. Eu sunt singurul care vorbește. Dacă mai zice unul câte ceva, ce să zic?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ce explicație a dat Louis Munteanu

Imediat după meci, Louis Munteanu a fost pus să comenteze gesturile pe care le-a făcut după golurile marcate în poarta lui Ștefan Târnovanu. Răspunsul atacantului născut la Vaslui a fost unul ambiguu.

„Semnele de după gol erau pentru mine și prietenii mei, atât. Sunt gesturi pentru ei, le știu ei mai bine”, a spus Louis Munteanu, după CFR Cluj – FCSB 2-2.

4 goluri și 1 assist are Louis Munteanu în cele 5 meciuri de SuperLiga jucate pentru CFR Cluj

