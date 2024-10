Gigi Becali a comentat imaginile cu Marius Șumudică venind la stadion cu crucea în mână. „Trebuie să știe un lucru”

Rapid a obținut o remiză duminică seară cu FCSB (0-0). Marius Șumudică și-a făcut apariția la meci ținând în mână o cruce, gest neobișnuit pentru antrenorul giuleștenilor. Gigi Becali a comentat episodul de pe Arena Națională.

Gigi Becali a comentat imaginile cu Marius Șumudică venind la stadion cu crucea în mână

. Marius Șumudică a atras atenția tuturor cu apariția sa la stadion, ținând în mână o cruce.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde a comentat imaginile deosebite cu antrenorul român. Latifundiarul din Pipera a lăudat gestul lui Șumudică, dar i-a oferit un sfat prețios.

„Crucea aia ca să îl ajute, trebuie duminica biserică, biserică, biserică…”

„E bine dacă a apelat la Dumnezeu. E bine dacă este așa, foarte bine. E un gest frumos. Trebuie să știe un lucru… Crucea aia ca să îl ajute, trebuie duminica biserică, biserică, biserică…

ADVERTISEMENT

Tu îi ceri lui Dumnezeu, dar nu îl vizitezi duminica la biserică. Certurile cu galeria sunt lucruri lumești, Șumudică nu e om rău, suntem oameni toți… mai greșim, mai facem…

Nu face Șumudică rele să îl supere pe Dumnezeu. L-a ajutat crucea, a câștigat un punct”, a spus Gigi Becali despre Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, surprins cu crucea în mână la derby-ul FCSB – Rapid 0-0

Despre imaginile cu sine ținând în mână o cruce, Șumudică a reacționat la FANATIK SUPERLIGA. „Am primit-o de la Muntele Athos. Simt că-mi dă siguranță, am eu așa niște trăiri și mă simt ocrotit.

Eu am credință. Pur și simplu am primit-o înaintea meciului cu Farul. Am primit-o de la un suporter care a fost la Muntele Athos, un călugăr de acolo mi-a trimis-o personal.

ADVERTISEMENT

Nu aveam unde să o țin. Am sfințit-o și simt că Dumnezeu e alături de mine. Așa simt eu”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a comentat imaginile cu Șumudică ținând crucea în mână