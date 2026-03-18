Gigi Becali a comentat tranzacția de milioane de euro dintre Hagi și Popescu la Farul: „Am vorbit cu Gică. Trebuie să câștige bani”

Zilele acestea am avut parte de o adevărată bombă în fotbalul românesc. Gheorghe Hagi i-a cedat acțiunile de la Farul Constanța lui Gică Popescu. Mutarea pare să fie una care va preceda numirea „Regelui” în funcția de selecționer al echipei naționale. Gigi Becali a analizat tranzacția de la Ovidiu și spune că Hagi este cu gândul la antrenorat.

Pentru ca acest lucru să se poată întâmpla, „Regele” trebuia să renunțe la acțiunile pe care le deținea la Farul Constanța, întrucât ar fi putut fi vorba despre un conflict de interese.

Acest lucru s-a întâmplat deja. Gheorghe Hagi a rămas cu doar 10% din acțiuni, după ce Popescu a cumpărat un pachet de 70%. Acum lucrurile par să se îndrepte către o numire a lui Hagi la prima reprezentativă. Sigur, asta se va întâmpla doar după barajul pentru Cupa Mondială. România își va măsura forțele cu Turcia la finalul lunii martie.

Gigi Becali a spus câteva cuvinte despre situația de la Farul Constanța. i, patronul de la FCSB consideră că tot „Regele” va fi cel cu un cuvânt greu de spus la Ovidiu. Totuși, latifundiarul din Pipera este de părere că Gheorghe Hagi vrea să revină pe banca tehnică.

„Am auzit, da. Din moment ce Burleanu spune că știa deja, e clar. Știa, dar nu putea comenta. Ne-am înțeles noi așa cu Hagi. Gică, în ultimul timp, nu prea… Am vorbit eu cu el. L-am lăsat pe Zicu să facă tot. Gică Popescu e priceput la fotbal. Poate vrea să-l lase pe Popescu acolo. Gică Hagi are poftă să antreneze. El trebuie să câștige bani. Ce să facă, să cheltuie bani? El trebuie să câștige bani, nu să-i arunce în fotbal. Acțiunile alea tot ale lui Hagi sunt. Cum să țină Popescu echipa? Ca să ții o echipă de fotbal, trebuie să ai o avere de peste o sută de milioane. Asta ca să faci performanță. Dacă vrei să stai ca Iftime la Botoșani, nu-ți trebuie”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.