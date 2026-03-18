Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a comentat tranzacția de milioane de euro dintre Hagi și Popescu la Farul: „Am vorbit cu Gică. Trebuie să câștige bani”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce Gică Popescu a devenit acționar majoritar la Farul Constanța. Care este, de fapt, planul lui Gică Hagi. Află totul pe FANATIK.ro.
Alex Bodnariu
18.03.2026 | 09:20
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Gigi Becali despre situația de la Ovidiu. Care este planul lui Gică Hagi
ADVERTISEMENT

Zilele acestea am avut parte de o adevărată bombă în fotbalul românesc. Gheorghe Hagi i-a cedat acțiunile de la Farul Constanța lui Gică Popescu. Mutarea pare să fie una care va preceda numirea „Regelui” în funcția de selecționer al echipei naționale. Gigi Becali a analizat tranzacția de la Ovidiu și spune că Hagi este cu gândul la antrenorat.

Lovitură în fotbalul românesc! Gică Popescu, noul acționar majoritar de la Farul!

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din luna februarie că succesorul lui Mircea Lucescu la echipa națională de seniori a României va fi Gheorghe Hagi. Pentru ca acest lucru să se poată întâmpla, „Regele” trebuia să renunțe la acțiunile pe care le deținea la Farul Constanța, întrucât ar fi putut fi vorba despre un conflict de interese.

ADVERTISEMENT

Acest lucru s-a întâmplat deja. Gheorghe Hagi a rămas cu doar 10% din acțiuni, după ce Popescu a cumpărat un pachet de 70%. Acum lucrurile par să se îndrepte către o numire a lui Hagi la prima reprezentativă. Sigur, asta se va întâmpla doar după barajul pentru Cupa Mondială. România își va măsura forțele cu Turcia la finalul lunii martie.

Ce spune Gigi Becali despre situația de la Ovidiu. Care este planul lui Gică Hagi

Gigi Becali a spus câteva cuvinte despre situația de la Farul Constanța. Deși Gică Hagi a renunțat la acțiuni, patronul de la FCSB consideră că tot „Regele” va fi cel cu un cuvânt greu de spus la Ovidiu. Totuși, latifundiarul din Pipera este de părere că Gheorghe Hagi vrea să revină pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT
„Am auzit, da. Din moment ce Burleanu spune că știa deja, e clar. Știa, dar nu putea comenta. Ne-am înțeles noi așa cu Hagi. Gică, în ultimul timp, nu prea… Am vorbit eu cu el. L-am lăsat pe Zicu să facă tot. Gică Popescu e priceput la fotbal. Poate vrea să-l lase pe Popescu acolo. Gică Hagi are poftă să antreneze. El trebuie să câștige bani. Ce să facă, să cheltuie bani? El trebuie să câștige bani, nu să-i arunce în fotbal. Acțiunile alea tot ale lui Hagi sunt. Cum să țină Popescu echipa? Ca să ții o echipă de fotbal, trebuie să ai o avere de peste o sută de milioane. Asta ca să faci performanță. Dacă vrei să stai ca Iftime la Botoșani, nu-ți trebuie”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
