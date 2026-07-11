Gigi Becali a confirmat noul transfer făcut de FCSB: „Nu a fost greu de convins”. Salariul uriaș pe care îl va încasa jucătorul

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a confirmat că , este rezolvat. Mijlocașul defensiv francez, ultima dată la Dinamo, a acceptat să semneze cu echipa roș-albastră după ce patronul i-a oferit un salariu lunar de 25.000 de euro, plus bonusuri de performanță.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Eddy Gnahore la FCSB

Așadar, fotbalistul ajunge direct pe locul 2 în clasamentul salariilor de la FCSB, la egalitate cu Daniel Bîrligea, Becali a vorbit despre această mutare și a transmis că ea nu a fost greu de realizat, în contextul financiar dat.

ADVERTISEMENT

Eddy Gnahore, salariu de 25.000 de euro pe lună la FCSB

De asemenea, omul de afaceri a explicat și că în contractul lui Gnahore cu FCSB a fost trecută și o primă consistentă pentru calificarea în faza principală din Conference League în acest sezon, bani pe care francezul ar urma să îi încaseze chiar și în cazul în care fosta campioană a României nu reușește până la urmă să împlinească acest deziderat.

„(n.r. Dacă a rezolvată aducerea lui Gnahore) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm. Îi dăm primă de Conference, iar dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

ADVERTISEMENT

A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: Ia vezi dacă a semnat Gnahore. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai… L-am luat și gata!”, în direct la