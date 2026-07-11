Sport

Gigi Becali a confirmat noul transfer făcut de FCSB: „Nu a fost greu de convins”. Salariul uriaș pe care îl va încasa jucătorul

Gigi Becali a confirmat ultimul transfer făcut de FCSB! Jucătorul a acceptat să semneze după ce i-a fost oferit un salariu uriaș pentru nivelul din SuperLiga
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.07.2026 | 22:25
Gigi Becali a confirmat noul transfer facut de FCSB Nu a fost greu de convins Salariul urias pe care il va incasa jucatorul
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Gigi Becali a confirmat noul transfer făcut de FCSB. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) a confirmat că transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB, anunțat în exclusivitate de FANATIK recent, este rezolvat. Mijlocașul defensiv francez, ultima dată la Dinamo, a acceptat să semneze cu echipa roș-albastră după ce patronul i-a oferit un salariu lunar de 25.000 de euro, plus bonusuri de performanță.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Eddy Gnahore la FCSB

Așadar, fotbalistul ajunge direct pe locul 2 în clasamentul salariilor de la FCSB, la egalitate cu Daniel Bîrligea, și depășit doar de Florin Tănase, cel care are 30.000 de euro pe lună, după cum FANATIK a scris recent. Becali a vorbit despre această mutare și a transmis că ea nu a fost greu de realizat, în contextul financiar dat.

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Eddy Gnahore, salariu de 25.000 de euro pe lună la FCSB

De asemenea, omul de afaceri a explicat și că în contractul lui Gnahore cu FCSB a fost trecută și o primă consistentă pentru calificarea în faza principală din Conference League în acest sezon, bani pe care francezul ar urma să îi încaseze chiar și în cazul în care fosta campioană a României nu reușește până la urmă să împlinească acest deziderat.

„(n.r. Dacă a rezolvată aducerea lui Gnahore) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm. Îi dăm primă de Conference, iar dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

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A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: Ia vezi dacă a semnat Gnahore. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai… L-am luat și gata!”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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