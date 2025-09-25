Gigi Becali a crezut în el, dar acum a ajuns să semneze cu o nou-promovată în Liga 2: „Mult succes și cât mai multe performanțe”

Ionuț Panțîru începe un nou capitol din cariera sa, Fundașul lateral stânga a fost prezentat oficial la o nouă echipă, tot în eșalonul secund din România.

Ionuț Panțîru a semnat cu CS Tunari

, după ce bifase apariții sporadice în ultimele sezoane din cauza accidentări grave care l-a ținut în afara terenului 2 ani și jumătate. El a mers în Liga 2 la FC Voluntari, unde a sperat că va obține promovarea alături de ilfoveni.

Noua lui echipă a ratat obiectivul chiar la barajul în fața Unirii Slobozia, iar ulterior Panțîru nu a mai continuat la formația pregătită de Florin Pîrvu. Rămas liber de contract, el a semnat acum cu cei de la CS Tunari, unde va fi coleg cu Constantin Budescu.

„Mult succes și cât mai multe performanțe în tricoul nostru!”

„Bine ai venit, Ionuț Panțîru! Arsenal Tunari anunță transferul lui Ionuț Panțîru, jucător cu experiență la echipe precum FCSB, ACSM Poli Iași, Miroslava, CSM Sighet și FC Voluntari.

Acesta a semnat contractul și a efectuat deja primul antrenament alături de noii săi colegi. Mult succes și cât mai multe performanțe în tricoul nostru!”, au transmis cei de la CS Tunari, pe pagina oficială de Facebook.

Gigi Becali avea mare încredere că Panțîru își va reveni la nivelul la care fusese în momentul transferului la FCSB

Jucătorul originar din Iași a fost adus de FCSB în 2020. În primele 2 sezoane, el a bifat 57 de meciuri pentru bucureșteni. El s-a accidentat grav în primăvara anului 2021, într-un meci cu Sepsi, suferind apoi mai multe intervenții chirurgicale. Gigi Becali spera ca fotbalistul său să își revină complet.

„Mi-a zis Mihai (n.r.- MM Stoica) că se duce și se antrenează singur. Eu spun că va face Dumnezeu o minune cu ăsta și va fi din nou un jucător bun. Pentru chinul și seriozitatea lui. Eu cred în Panțîru. Am încredere în el!”, spunea Gigi Becali la începutul anului 2024.