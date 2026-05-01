Gigi Becali a criticat doi jucători după Csikszereda – FCSB 1-0. Ce a spus patronul despre Octavian Popescu

ADVERTISEMENT

Csikszereda – FCSB, din etapa a 7-a a play-out-ului SuperLigii, s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 1-0. Golul a fost marcat de Csuros, în minutul 87 al întâlnirii. Deși erau văzuți ca favoriți, elevii lui Lucian Filip nu au reușit să înscrie, însă au dominat la capitolul posesie la Miercurea Ciuc.

Gigi Becali, mulțumit după Csikszereda – FCSB 1-0

La scurt timp după f , Gigi Becali s-a arătat mulțumit de faptul că echipa sa a dominat la capitolul posesie. Omul de afaceri a recunoscut că poate acest eșec este benefic, în contextul în care echipa sa ar putea da peste nou-promovată la barajul pentru Conference League, ci nu peste FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus cum văd eu fotbalul. Dacă mingea e la mine și eu joc, nu am nicio treabă! Indiferent că meciul se termină în dezavantaj. Poate e în avantajul nostru, în sensul că mai bine jucăm cu Csikszereda decât cu Botoșani. Îi spulberăm, le dăm 20 dacă jucăm cu ei! Bine, dacă jucăm meci important cu ei, le dăm 20-0 celor de la Csikszereda!

Când e un meci fără nicio miză… Nu am avut nicio miză în această seară. Nu e vorba de posesie, e vorba că posesia a fost în jumătatea adversă. Mingea a fost numai la noi, ei nu au trecut în a doua repriză centrul terenului. M-ați întrebat, eu am spus, așa gândesc eu!”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a criticat doi jucători după Csikszereda – FCSB 1-0

Totuși, patronul FCSB a ținut să critice prestațiile lui Juri Cisotti și David Miculescu. În schimb, , tânărul jucător arătând din ce în ce mai bine pe finalul acestui sezon. Un alt fotbalist remarcat a fost Joao Paulo, care a fost folosit la mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT

„Lumea poate să zică ce vrea, eu spun ce gândesc eu! Eu nu pot să îi contrazic cu oamenii, fiecare are părerea lui. Nu mă bat cu oamenii pentru păreri! Nu că sunt mulțumit de ce am văzut, sunt mulțumit că mingea a fost la mine, nu au trecut de centrul terenului. Sunt mulțumit cât de cât, că trebuia să o bați. Având în vedere că nu a fost miză, nu am de ce să fiu foarte supărat. Când e vorba de miză, trebuie să îi dai 5-0, 6-0 lui Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Poate mi-a plăcut puțin Tavi Popescu, drept dovadă că nu a fost schimbat. Îi trebuie mai multă bărbăție, dar mi-a plăcut cât de cât! Dacă își revine, e un câștig important. Joao Paulo mi-a plăcut foarte mult, joacă doar în față. El a fost schimbat ca să vedem cu cine poate fi schimbat. Data viitoare va intra Baba în locul lui. Noi am avut astăzi un Cisotti slab, un Miculescu slab! Acum sunt probe, ca să pregătim meciul de baraj”, a conchis Gigi Becali.