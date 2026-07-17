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Gigi Becali a criticat un jucător de la FCSB după meciul cu FC Argeș: „Nu prea mai cred că o să joace”. Nu au scăpat nici Tavi Popescu și Florin Tănase

Gigi Becali a criticat un titular din meciul FCSB - FC Argeș 2-0: „Nu cred că o să mai joace!”. Ce i-a reproșat lui Octavian Popescu: „Să termine cu astea!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.07.2026 | 23:54
Gigi Becali a criticat un jucator de la FCSB dupa meciul cu FC Arges Nu prea mai cred ca o sa joace Nu au scapat nici Tavi Popescu si Florin Tanase
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Gigi Becali a criticat un jucător de la FCSB după meciul cu FC Argeș. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) a fost în principiu foarte mulțumit la finalul meciului FCSB – FC Argeș 2-0 din prima etapă a noului sezon de SuperLiga, dar a și criticat cu această ocazie un jucător. Și este vorba chiar despre un titular din partida din Ghencea, respectiv Dennis Politic (26 de ani), cel care de altfel chiar a fost înlocuit la pauză cu Toma.

Gigi Becali l-a criticat pe Dennis Politic după FCSB – FC Argeș 2-0. Ce a spus despre Octavian Popescu

De asemenea, patronul clubului roș-albastru a lansat și un avertisment la adresa lui Octavian Popescu (23 de ani), chiar dacă a punctat și că nu a fost neapărat nemulțumit de prestația lui, ba chiar din contră. „(n.r. Despre Politic) Un fotbalist, dacă nu face faza defensivă, să facă măcar ceva în atac.

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Dacă nici acolo, nici acolo, ce să faci? (n.r. Dacă o să mai joace Politic de acum înainte) Probabil, cine știe, e posibil, dar nu prea mai cred. Deja vin ăștia trei jucători. Mai vine și francezul care a semnat azi, patru jucători deja. Mai este și David Miculescu. Cisotti eliberează și el în centru.

O să jucăm cu Gnahore și Arad sau Joao Paulo. (n.r. Despre Octavian Popescu) Dacă a făcut 11 metri și pasă de gol, să zicem că mulțumit, dar nu foarte mulțumit. Trebuie să termine cu artificiile. Sunt mulțumit că a avut reușite. La mine nu trebuie să pierzi mingea ca să fiu mulțumit, cum face Cisotti”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport după FCSB – FC Argeș 2-0. 

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Ce i-a reproșat Gigi Becali lui Florin Tănase

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a avut o chestiune de reproșat și vizavi de Florin Tănase (31 de ani): „La Tănase e vorba de lejeritatea lui. A dat și câteva pase așa, din prima, unde nu era nevoie. Nu e ăsta Florin Tănase. Dar contează în Europa, acolo ne bazăm pe el”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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