Gigi Becali a dat afară în ultimul an o întreagă echipă, cotată la 8,5 milioane de euro! Cât costă ce a mai rămas din FCSB

Gigi Becali continuă caruselul jucătorilor „uite-l, nu e!”, obligat de evoluțiile slabe ale unora dintre echipierii FCSB-ului, dar și de concepțiile sale… antrenorale!

Au venit și au plecat fotbaliști pe bandă rulantă la echipa sa, puțini s-au impus ca titulari, majoritatea fiind trași pe linie moartă de patron și dați afară cu prima ocazie oferită de clauzele din contract.

FANATIK a făcut o echipă, cu rezerve!, pe care Gigi Becali a dat-o afară în numai 6-7 luni, începând din vara anului trecut și până la ieșirea din blocajul impus (și) fotbalului de pandemia de COVID-19.

Iată în continuare „echipa dată afară”, comparați-o cu „distribuția” care a pierdut la Cluj, deși a jucat bine și „spuneți” care dintre „renegați” avea loc în 11-le din Gruia.

Cristan Bălgrădean, la final de contract cu FCSB (30 iunie), nu a mai intrat în planurile lui Gigi Becali pentru sezonul următor, astfel că nu primit nicio oferă de prelungire a înțelegerii și a semnat cu CFR Cluj la începutul lui februarie, în plin campionat, înainte de întreruperea cauzată de pandemia de COVID-19.

Gigi Becali i-a suspendat contractul l-a băgat în șomaj tehnic și, mai nou, l-a „consemnat” în baza sportivă de la Berceni, unde stă împreună cu alt „exilat”, Adi Popa. Cei doi „foști” se pregătesc cu un antrenor pus la dispoziție de club. Pe 1 iulie, „Pufi” va pleca la Cluj și se va alătura noii sale echipe.

Cristian Manea a reziliat contractul cu FCSB la pe 30 ianuarie, nemaifiind dorit de Gigi Becali pentru că „Eu la FCSB nu mai țin jucători de care nu mă folosesc”, și a doua zi, pe 31 ianuarie a semnat cu fosta sa echipă, CFR Cluj, împrumutat în continuare de formația la care este legitimat, dar la care nu a fost niciun minut, Apollon Limassol.

Mihai Bălașa a fost cedat de Gigi Becali după o serie de gafe în prima parte a campionatului (cu FC Botoșani, cu Alashkert, cu Astra) și a semnat cu Universitatea Craiova pe 9 septembrie 2019, la schimb cu portughezul Tiago Ferreira, care, până la urmă, nu a mai vrut să vină la FCSB și a rămas în Bănie.

Bojidar Ciorbadjiski a fost dat afară de Gigi Becali încă înaintea terminării sezonului de toamnă, după cum anunța FANATIK în exclusivitate pe 26 noiembrie, după numai 3 meciuri în Casa Pariurilor Liga 1, în care a fost eliminat de două ori! Fundașul Bulgar s-a întors la echipa de la care fusese împrumutat, ȚSKA Sofia.

Marko Momcilovic a jucat doar 45 de minute în meciurile oficiale în ultimul an și mai mult de jumătate (mai exact din 9 august 2018, accidentat în minutul 44 al partidei cu Hajduk Split, din turul 3 preliminar din Europa League) din cauza unei serii parcă interminabile de accidentări.

Gigi Becali i-a suspendat contractul odată cu intrarea României în starea de urgență cauzată de coronavirusul SARS-CoV-2 și l-a băgat în șomaj tehnic, fără niciun gând de a-i mai prelungi contractul scadent pe 1 iulie.

„Ce să mai facem, mă, tată, cu Momcilovic? El e terminat de un an, dar am zis să nu reziliez încă de atunci contractul cu el și l-am plătit în continuare. El a vrut să joace, dar accidentările l-au terminat. Nu am nimic cu el, dar nu mai are rost să ne încurcăm unul pe altul” – Gigi Becali