Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB: „Nu mai vede iarba! I-am spus lui Meme Stoica să îmi spună ce e de dat”

Rachid Bouhenna (31 de ani) are zilele numărate la FCSB. Gigi Becali vrea să îl dea afară, după ce fundașul algerian a greșit grav în două partide din SuperLiga. Din acest motiv, latifundiarul din Pipera vrea să mai transfere, pe lângă un atacant, și un stoper.

Rachid Bouhenna, out de la FCSB! Gigi Becali a dat de pământ cu stoperul algerian

Gigi Becali i-a transmis lui Mihai Stoica să se ocupe de rezilierea contractului lui Rachid Bouhenna. Algerianul a fost titular în FCSB – Chindia 3-2 și a făcut pereche în centrul defensivei cu Joonas Tamm. Bouhenna a greșit la golurile dâmbovițenilor, iar patronului i s-a umplut paharul.

Stoperul născut în Franța a mai avut o prestație modestă și în etapa a doua din SuperLiga, când FCSB a pierdut în Giulești, scor 0-2. Rachid Bouhenna a greșit la primul gol al Rapidului, marcat de Marko Dugandzic.

„Vom cumpăra încă 2-3 jucători. Îți dai seama, tot stadionul într-o oră. Vom aduce atacant și fundaș central că avem doar doi. Dacă se accidentează ăia doi, nu avem cu cine să jucăm. Bouhenna nu mai vede iarba în viața lui. I-am zis lui MM ce îi dai, ce nu-i dau și să plece.

Cu Chindia, Bouhenna a distrus meciul. La primul gol i-a zis adversarului ‘Ia mingea, că mie nu îmi place, să dai tu gol!”, asta după ce a distrus meciul cu Rapid. Un jucător greșește… dar atât timp cât distruge echipa. La revedere, aici la FCSB cumpără lumea bielete într-o oră. Mingea trebuie să fie numai la mine. Așa trebuie!”, a declarat Gigi Becali, la .

Visa să câștige titlul cu FCSB

, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj, transferul fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK. Stoperul algerian a prins doar patru meciuri în tricoul roș-albastru, după ce, sezonul trecut, jucase de numai 19 ori pentru ardeleni în toate competițiile.

Bouhenna e evaluat de transfermarkt.com la 500 de mii de euro și a venit cu gânduri mărețe la FCSB, dar și La prezentarea oficială, algerianul susținea că își dorește să facă performanțe cu vicecampioana României.

„Am făcut primul antrenament cu echipa, în această dimineață, a fost foarte bine, sunt fericit. Am făcut o treabă foarte bună cu preparatorul fizic. Sper că vom face un sezon foarte bun în campionat și în cupele europene.

Am așteptat această ofertă. Nu vreau să zic că am făcut o greșeală că nu am venit la FCSB anul trecut, pentru că am câștigat titlul cu CFR, dar a fost foarte greu pentru mine acolo.

Știam de interesul echipei FCSB pentru mine, încă de când eram la Sepsi. Ce a fost în trecut nu mai contează, sper că am făcut alegerea potrivită pentru mine și pentru club. Sunt fericit că am semnat. Am câștigat campionatul cu CFR Cluj, sper să câștig și cu FCSB. În curând încep meciurile din cupele europene și trebuie să fim pregătiți.

FCSB e un club mare, cu istorie, cu suporteri incredibili, aici este presiune și pentru mine este important acest aspect. Mă simt bine în România și am vrut să continui aici. Am mai venit, înainte, de câteva ori în București, cu familia, și mi-a plăcut foarte mult orașul îmi plac oamenii de aici și fotbalul românesc”, declara Rachid Bouhenna.