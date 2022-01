Gigi Becali a dat Galatasaray în judecată la FIFA pentru transferul lui Moruțan: „Când vinzi în Turcia și în Arabia iei banii la comisii!”

Gigi Becali și nu au încasat nici acum banii pentru de la FCSB la Galatasaray, deși au trecut aproape șase luni de când mutarea s-a realizat.

Patronul FCSB a explicat la că nu va mai investi decât în cazul în care echipa va câștiga titlul, la care speră în continuare deși sunt zece puncte diferență față de CFR Cluj.

Gigi Becali s-a săturat să aștepte banii din Turcia pe Moruțan: „De ce să fiu supărat? Eu știam!”

Gigi Becali a prevăzut că vor fi probleme și întârzieri în virarea sumei de transfer de către cei de la Galatasaray însă și-a asumat acest lucru: „De ce să fiu supărat? Când vinzi în Turcia și în Arabia trebuie să știi că iei banii la FIFA sau la UEFA, la comisii. Eu știam! Nu știu dacă sunt penalizări. Tot îi iei în trei luni-șase luni. E un risc calculat.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Dinamo se teme să îl vândă pe , deoarece afacerea cu arabii e prea riscantă în condițiile în care clubul din Arabia Saudită nu a achitat nici acum toți banii pe transferul lui Constantin Budescu, lucru confirmat și de Gigi Becali: „Emirul e în Dubai, apoi a plecat repede și e în Miami. Acuma e la New York și e alt fus orar, dar nu e problemă, e miliardar și adevărul e că așa e!

Discuțiile cu Turcia sunt altele. Domne’ luăm un credit acuma, bașcanul are o afacere. Nu mai stăm să mai întrebăm! Un singur telefon și apoi la comisii!”, a explicat patronul FCSB problemele pe care le-a întâmpinat.

că Dragoș Nedelcu ar putea ajunge la Farul Constanța, însă Gigi Becali nu e deranjat decât dacă jucătorul ar semna cu CFR Cluj: „Habar nu am, nu știu unde merge Nedelcu, pe cuvânt. M-a sunat Meme, mi-a spus că a vorbit cu Nedelcu, că are acceptul în România, vrea să vină, și că trebuie să îi dăm și noi acceptul.

I-am zis că da, să îi dea acceptul, dar nu la CFR, cu care ne batem noi. În rest, la oricine poate să meargă. Meme a zis și la Universitatea Craiova și i-am zis că nu. La Craiova nu contează, singura echipă la care nu are voie la CFR, atât. Nu e bine să dai un jucător să meargă la echipa care se bate la titlu”..

Gigi Becali îi „înțeapă” pe Constantin Budescu și Gheorghe Mustață: „Să îi dau 25.000 pe lună să doarmă pe teren?”

Gigi Becali s-a arătat siderat de nemulțumirile lui , liderul galeriei FCSB, care a criticat rezilierea contractului lui : „Eu îmi văd de treaba mea și nu mă interesează de ce zice Vasile, Ionică. Te întreb eu Mustață ce faci tu cu banii familiei? Că l-am dat pe Budescu. Mă uit eu pe astea de socializare? Ce să fac cu Budescu să îi dau 25.000 pe lună să doarmă pe teren?

Stăm frumos liniștiți pe pandemie, mandemie…. Au pierdut unii bărci, avioane, tot. Eu nu vreau să pierd nimic și vreau să stea liniștite fetele mele și nepoții mei. Atunci așa erau vremurile și aveam altă mentalitate. Fotbalul e acum idolatrie pentru mine”.

Patronul FCSB nu l-a uitat nici pe atacantul și anunță că va pleca : „Budescu, hai la revedere! Keșeru mai avem nevoie de el până în vară. Apoi facem retușuri. Dacă luăm campionatul mai băgăm cinci milioane să luăm doi-trei jucători. Dacă nu, stăm la Conferința League, tată! Ce fac cu banii? Îmi vindecă stresul de până atunci?”.

Gigi Becali visează în continuare la titlu: „Cred că vom lua titlul. Intuiția mea e că Dumnezeu va face!”

Gigi Becali e convins că divinitatea își dorește ca FCSB să câștige titlul în acest sezon în dauna celor de la CFR Cluj: „Sunt trei etape: prima cred că vom lua titlul. Intuiția mea e că Dumnezeu va face! Dacă e după oameni îl iau ei. Șansele cred că sunt cam mici. Sunt multe zece puncte. Am spus ce simt. Vine și a treia parte. Când ești la mâna ta trebuie să speri. Mai e o parte care te descurajează: ei au experiență și noi avem mai mulți copii”.

Becali îi laudă pe cei de la CFR Cluj și e de părere că ardelenii au ajuns la nivelul la care pot cuceri titlul indiferent de cine îi antrenează: „Ei au o echipă foarte puternică și bine legată. Petrescu face antrenamentele pe care le face. Șumudică nu a câștigat șapte meciuri la rând”.

Omul de afaceri a explicat și de ce nu dorește să mai investească sume mari în fotbal, așa cum o făcea în vremurile bune: „FCSB are un patron care de când a intrat în fotbal a zis că în funcție de cum e situația așa voi face. Plapuma nu o întind eu! Fotbalul este un joc frumos care place la oameni și cu 22 pe teren care încearcă să bage o minge în poartă.

Există unul care trebuie să dea banii. Dacă nu are inteligență ajunge ori la insolvență ori nu mai are unde să stea, nu mai are bani să dea la familia lui”, a declarat Gigi Becali în direct la Liga Digi Sport.