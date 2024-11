. Chemat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru dubla cu Kosovo și Cipru, fotbalistul transferat de FCSB .

„Gigi Becali a dat lovitura cu el. E noul Răducioiu!”. Câte milioane de euro crede Mitică Dragomir că încasa patronul FSCB pe Bîrligea

. Adus pentru două milioane de euro de la CFR Cluj, atacantul în vârstă de 24 de ani a marcat deja de 8 ori în tricoul campioanei României și , reușind să înscrie cu Riga FS, PAOK și Midtjylland.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a ratat primele acțiuni ale echipei naționale de la , vârful FCSB-ului a primit convocarea pentru dubla cu Kosovo și Cipru și chiar a fost titular în disputa care a închis campania României în Liga Națiunilor.

În semn de răsplată pentru încrederea acordată de selecționerul României, Bîrligea a avut nevoie de numai 80 de secunde pentru a deschide scorul contra Ciprului, .

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir l-a asemănat în direct la Profețiile lui Mitică pe Daniel Bîrligea cu Florin Răducioiu și a transmis că Gigi Becali a dat o adevărată lovitură prin aducerea acestuia de la CFR Cluj.

„Depinde de mijlocași. Bîrligea poate să fie un vârf așa cum a fost Răducioiu. Poate să fie fotbalist foarte bun, dar cu o singură condiție: să aibă un mijlocaș care să-l pună în poziție de șut. El are execuții foarte rapide.

ADVERTISEMENT

Echipa națională șchioapătă fără Drăguș. El are capacitate de efort cum nu are nimeni de la echipa națională.Bîrligea se face de 15 milioane de euro. Dacă nu îl vinde Gigi pe 10 milioane într-un an, să nu-mi ziceți Dragomir.

Îi pare rău lui Neluțu, dar avea nevoie de bani. S-a dus bine, i-a și dat-o bine (n. r. la golul cu Cipru), fără preluare, fără nimic, e greu. Are capacitate de efort, face pressing. Dacă nu te ajută plămânii, nu ai cum să faci”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Daniel Bîrligea în acest sezon:

12 apariții, 7 goluri și 3 assist-uri în SuperLiga României

apariții, goluri și assist-uri în SuperLiga României 4 meciuri și 3 goluri în faza principală a UEFA Europa League

meciuri și goluri în faza principală a UEFA Europa League 6 meciuri și 2 goluri în preliminariile UEFA Conference League

meciuri și goluri în preliminariile UEFA Conference League un meci și un gol în Liga Națiunilor pentru echipa națională

Dumitru Dragomir I-A LUAT LA BANI MARUNTI PE TRICOLORI dupa Romania - Cipru 4-1