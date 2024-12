Gigi Becali a dat lovitura în afaceri cu ajutorul rivalului Dan Șucu: „Profit de peste 130 de milioane de euro!”

Gigi Becali este cel mai longeviv finanțator din fotbalul românesc dacă ne raportăm la numele grele dispărute din sportul rege în țara noastră. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce va face cu FCSB după ce se va retrage.

Dezvăluirea lui Gigi Becali. Afacerea de 130 de milioane de euro pe care a făcut-o cu rivalul Dan Șucu

Gigi Becali a vorbit și despre viitorul echipei sale. Patronul FCSB-ului a investit mult formația bucureșteană, cu care a cunoscut atât gloria, cât și momente mai puțin plăcute.

În direct la „Profețiile lui Mitică”, omul de afaceri a dezvăluit că nu își dorește să lase echipa pe mâna familiei, întrucât fotbalul este un domeniu destructiv. Acesta a făcut ulterior o glumă pe seama lui Dan Șucu, omologul său de la Rapid care

„Eu nu las echipa la familie! Fotbalul este periculos, poate distruge oameni. O să o vând la cineva cât trăiesc. I-o vând lui Șucu, e mai tânăr… glumesc!

Am făcut o afacere cu el, este om de onoare. Trebuia să cumpărăm un teren, ca să-i dăm valoare. Eu câștigam 100 de milioane, el vreo 30 de milioane… A venit el mine, că eu nu puteam să iau terenul, că atunci eram certat cu Giovanni și cu Victor, și era al lor terenul. Costa 4,6 milioane de euro.



El a venit cu ideea, i-am dat eu 4,6 milioane de euro, că el nu-i avea la vremea aia, am făcut contract pe 30 de zile, a venit cu banii mai devreme. Am dat 4,6 milioane, am luat și teren, mi-am făcut și afacerea, am și câștigat bani după vânzarea lui.

L-am luat cu 230 de euro metrul pătrat și l-am vândut cu 450… Dublu! Am câștigat și eu vreo 100 de milioane de euro, și el vreo 30 de milioane. De atunci mi-am dat seama despre el… Eu am gura spurcată câteodată, dar de Șucu mă abțin să vorbesc, pentru că este băiat de calitate.

„De când am intrat eu în fotbal, toată lumea a vrut să mă bată, să mă copieze!”

Nu poți să ții o echipă. Trebuie să ai multă știință. Poate l-au păcălit ăia că iau eu Genoa repede ca pe Bîrligea și a zis să o cumpere el! (Râde nr.).

De când am intrat eu în fotbal, toată lumea a vrut să mă bată, să mă copieze. E greu să copiezi originalul, e greu să bați titanul! Leul este leu, e greu să îl bați!”, a declarat Gigi Becali la „Profețiile lui Mitică”.

FCSB și Gigi Becali sunt oficial împreună din anul 2003, deși omul de afaceri era sponsor încă din 1999. În toamna anului trecut,

Astfel, Curtea de Apel București a hotărât că echipa latifundiarului din Pipera a folosit ilegal palmaresul Stelei în perioada 2003-2017, când FCSB a câștigat nu mai puțin de 11 trofee pe plan intern.

FCSB a câștigat ulterior Cupa României (19/20), Superliga (23/24) și Supercupa României (24/25)

Ce se întâmplă cu FCSB după retragerea lui Gigi Becali