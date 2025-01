Gigi Becali a dat lovitura! Jucătorul și-a luat adio de la fani și semnează cu FCSB: „A venit momentul!”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali de la Farul. Între timp, unul dintre ei s-a și despărțit de formația lui Gică Hagi cu un mesaj în mediul online.

Despărțirea de Farul a jucătorului dorit de Gigi Becali la FCSB

La doar 17 ani, atacantul Alexandru Stoian este una dintre marile promisiuni ale fotbalului românesc. Puștiul crescut de Gică Hagi în academia sa este așteptat să se alăture campioanei României împreună cu coechipierul său Ionuț Cercel.

”Da, este adevărat, din vară vin amândoi la FCSB. Vor costa un milion de euro împreună. Pe Ionuț Cercel îl folosesc pe postul de fundaș central”, declara Gigi Becali despre cei doi tineri fotbaliști de la Farul.

Pregătit să facă pasul următorul în carieră, Alexandru Stoian și-a anunțat plecarea de la Farul pe , a mulțumit tuturor celor care l-au susținut în acești ani și în special managerului Gică Hagi.

”A venit momentul să îmi iau rămas bun, am trecut prin multe clipe minunate în acestă perioadă, aici am debutat la seniori, aici am câștigat trofee, aici am cunoscut cei mai minunați colegi. Mulțumesc @farulconstanta !Mulțumesc ‘Mister’ Gheorghe Hagi! Mulțumesc Fariști! Veți rămâne mereu în sufletul meu!”, a scris atacantul.

Stoian, pe lista celor mai promițători jucători născuți în 2007

Născut la Madrid, Alexandru Stoian l-a impresionat pe Gică Hagi încă din perioada junioratului și acesta l-a debutat în SuperLiga pe când avea doar 14 ani și 10 luni. În acest sezon el a jucat 7 meciuri pentru Farul.

Cotat la 150.000 de euro, atacantul care poate evolua la fel de bine ca al doilea vârf sau ca extremă stânga, este este al doilea cel mai bine cotat jucător român născut în 2007, după Mihai Toma, viitorul său coleg, care e evaluat la 250.000 de euro.

În toamnă, Stoian de pe Pământ, alături de nume mari precum Lamine Yamal, Pau Cubarsi sau Marc Bernal.

Alexandru Stoian a impresionat și la loturile naționale. După ce a marcat pe bandă rulantă la U15, U16 și U17, atacantul a urcat imediat la reprezentativa U19 pentru care a și jucat 3 meciuri.