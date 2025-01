Gigi Becali a dat lovitura! Suma colosală câștigată de FCSB până acum pentru parcursul istoric din Europa League

FCSB a avut un parcurs formidabil în Europa League, într-un format cu totul nou. Se pare că sistemul implementat de UEFA a fost pe placul roș-albaștrilor. Gigi Becali are toate motivele să sărbătorească, deoarece va încasa o sumă colosală după partida cu Manchester United.

Câți bani a primit FCSB din Europa League. Suma uriașă încasată de Gigi Becali

Roș-albaștrii au depășit toate așteptările în acest sezon. Deși patronul echipei spera la o calificare în Champions League, în cele din urmă, va încasa un cec consistent de la UEFA. FANATIK vă prezintă suma totală pe care FCSB o primește pentru parcursul european.

FCSB termină pe locul 11 în clasament și va merge în play-off-ul de calificare, unde poate întâlni PAOK Salonic sau Royale Union SG. Pentru această performanță, campioana României va fi recompensată cu aproximativ 2 milioane de euro.

Campioana României a primit 4,3 milioane de euro doar pentru accederea în faza principală a Europa League. Fiecare victorie a fost premiată cu 450 de mii de euro, iar pentru un rezultat de egalitate, echipele au 150 de mii. Mai precis, roș-albaștrii au încasat de la UEFA aproximativ 875 de mii de euro.

La această sumă se adaugă și banii proveniți din market pool, adică 1,1 milioane de euro. De asemenea, Gigi Becali a avut încasări uriașe și din vânzarea biletelor, în jur de 5 milioane de euro.

Și asta nu e tot. Bucureștenii au fost recompensați și pentru rezultatele din preliminariile cupelor europene. FCSB a primit de la UEFA 700 de mii de euro, dintre care 575 de mii pentru preliminariile Champions League și 125 de mii pentru Europa League.

De asemenea, poziția ocupată de FCSB în clasamentul general al Europa League aduce un bonus de 1,95 milioane de euro conform .

Astfel, suma totală încasată de FCSB de la UEFA pentru acest parcurs european impresionant se ridică la aproximativ 19 milioane de euro (18,65), una uriașă pentru fotbalul românesc. Trebuie menționat, însă, că această sumă este mai mică decât cea primită de echipele calificate în faza principală din Champions League.

Distribuția banilor primiți de FCSB pentru parcursul din Europa League:

Calificarea în faza principală: 4,3 milioane de euro

Calificarea la baraj: /2 milioane

Rezultatele de victorie și egalitate: dacă FCSB câștigă – 1,25 milioane/ egal – 1,05 milioane/înfrângere – 875 de mii

Rezultatele din preliminarii: 700 de mii de euro

Locul ocupat în clasamentul general: 11

Market pool: 1,1 milioane de euro

Bilete vândute: aproximativ 5 milioane de euro

Gigi Becali a dat lovitura. ”E vorba de bani aici”

”Numai Dumnezeu poate să facă. Eu de asta am zis că putem să îi batem. Eu spun ce cred. Nu ai cum s-o bați pe Manchester decât dacă vrea Dumnezeu. Eu am cerut Manchester la București la tragerea de la sorți.

Și pe PAOK. A ieșit la tragere. Doar Dumnezeu îi poate bate. E vorba de bani aici. Dacă eu bat Manchester astăzi iau cam 4 milioane și jumătate de euro, am făcut calculul”, spunea Gigi Becali înainte de meciul cu Manchester United, conform Digi Sport.