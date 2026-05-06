Gigi Becali a dat numele viitorului premier al României după înlăturarea lui Ilie Bolojan: ”Îmi place”

Ilie Bolojan a fost îndepărtat din funcția de premier după ce moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE a fost adoptată. Astfel, România este în căutarea unui nou prim-ministru, iar Gigi Becali a și venit cu o variantă.

Cine este preferatul lui Gigi Becali pentru funcția de premier

Chiar înainte de a intra în sală pentru a vota moțiunea de cenzură pentru înlăturarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, Gigi Becali a fost întrebat pe cine vede în funcția de premier și a nominalizat un politician de la PNL.

Numele rostit de Gigi Becali este cel al lui Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor și cel care a mai ocupat același portofoliu și în cabinetul lui Florin Cîțu. ”Hai să spun Nazare. Nazare îmi place”, a declarat Becali, conform . Nazare a fost mai fost ministru al Transporturilor în Guvernul condus Mihai Răzvan Ungureanu.

Gigi Becali a votat pentru cădea Guvernului

Gigi Becali a anunțat încă dinainte de a intra la dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură că , iar principalul motiv pentru care face asta este să nu se mai vândă companiile de stat.

”Tot aia e. Tot coaliția aia, PSD-PNL. Ce comentați voi, pe la televizor, că e, că nu e, tot aia e. PSD, PNL, aceeași coaliție. (n.r. – Renunță PNL la Ilie Bolojan?) De ce nu întrebați partidele mari, oamenii cu funcții în partidele mari? Eu votez, v-am spus clar. Eu am venit să votez moțiunea. (n.r. – De ce votați pentru căderea Guvernului?) Ca să nu mai vândă companiile de stat.

(n.r. – Votați moțiunea?) Normal. De ce am venit? Eu cred că trece. (n.r. – Ce Guvern avem de mâine?) Eu nu știu, să vedem. Eu doar am venit să votez moțiunea. (n.r. – V-a contactat cineva din PSD?) Nu m-a contactat nimeni. (n.r. – Pot fi parlamentari AUR care nu votează?) Nu știu. Nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea”, a spus politicianul.

Voturi record pentru căderea Guvernului

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan , cu 48 peste minimul necesar, ceea ce reprezintă un record în istoria politicii din țara noastră.

, dar va avea statut de interimar și prerogative scăzute. Mai exact, nu va mai putea lua măsuri majore sau iniția proiecte legislative de amploare și nu va mai putea da ordonanțe de urgență.