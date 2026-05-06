Gigi Becali a dat numele viitorului premier al României după înlăturarea lui Ilie Bolojan: ”Îmi place”

Gigi Becali (67 de ani) a fost prezent în Parlament unde s-a votat moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul condus de Ilie Bolojan. Finanțatorul FCSB a indicat și viitorul premier.
Traian Terzian
06.05.2026 | 10:05
Pe cine vede Gigi Becali (67 de ani) viitorul premier al României. Sursă foto: captură YouTube
Ilie Bolojan a fost îndepărtat din funcția de premier după ce moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE a fost adoptată. Astfel, România este în căutarea unui nou prim-ministru, iar Gigi Becali a și venit cu o variantă.

Cine este preferatul lui Gigi Becali pentru funcția de premier

Chiar înainte de a intra în sală pentru a vota moțiunea de cenzură pentru înlăturarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, Gigi Becali a fost întrebat pe cine vede în funcția de premier și a nominalizat un politician de la PNL.

Numele rostit de Gigi Becali este cel al lui Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor și cel care a mai ocupat același portofoliu și în cabinetul lui Florin Cîțu. ”Hai să spun Nazare. Nazare îmi place”, a declarat Becali, conform stirileprotv.ro. Nazare a fost mai fost ministru al Transporturilor în Guvernul condus Mihai Răzvan Ungureanu.

Gigi Becali premier Alexandru Nazare
Alexandru Nazare, propunerea de premier a lui Gigi Becali. Sursă foto: Facebook/alexandru.nazare.5

Gigi Becali a votat pentru cădea Guvernului

Gigi Becali a anunțat încă dinainte de a intra la dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură că este de acord cu demiterea Guvernului, iar principalul motiv pentru care face asta este să nu se mai vândă companiile de stat.

”Tot aia e. Tot coaliția aia, PSD-PNL. Ce comentați voi, pe la televizor, că e, că nu e, tot aia e. PSD, PNL, aceeași coaliție. (n.r. – Renunță PNL la Ilie Bolojan?) De ce nu întrebați partidele mari, oamenii cu funcții în partidele mari? Eu votez, v-am spus clar. Eu am venit să votez moțiunea. (n.r. – De ce votați pentru căderea Guvernului?) Ca să nu mai vândă companiile de stat.

(n.r. – Votați moțiunea?) Normal. De ce am venit? Eu cred că trece. (n.r. – Ce Guvern avem de mâine?) Eu nu știu, să vedem. Eu doar am venit să votez moțiunea. (n.r. – V-a contactat cineva din PSD?) Nu m-a contactat nimeni. (n.r. – Pot fi parlamentari AUR care nu votează?) Nu știu. Nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea”, a spus politicianul.

Voturi record pentru căderea Guvernului

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi, cu 48 peste minimul necesar, ceea ce reprezintă un record în istoria politicii din țara noastră.

Actualul Guvern va rămâne în continuare la Palatul Victoria, dar va avea statut de interimar și prerogative scăzute. Mai exact, nu va mai putea lua măsuri majore sau iniția proiecte legislative de amploare și nu va mai putea da ordonanțe de urgență.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
