Gigi Becali a dat ordin: „Numărul 7 de la tineret vine la prima echipă". Patronul FCSB are noi favoriți la FCSB. Exclusiv

Noul ordin dat de Gigi Becali la FCSB. Pe cine a chemat personal patronul bucureștenilor de la juniori la prima echipă. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
12.12.2025 | 13:30
Gigi Becali a dat ordin Numarul 7 de la tineret vine la prima echipa Patronul FCSB are noi favoriti la FCSB Exclusiv
Ordinul lui Gigi Becali după ce a fost impresionat de un junior de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Gigi Becali este pus pe făcut schimbări majore în iarna acestui an la FCSB. Patronul bucureștenilor a pus ochii pe unul dintre juniorii echipei și a dat ordin să fie adus în lotul de seniori. Despre cine este vorba, de fapt.

Remarcatul lui Gigi Becali după FCSB – Feyenoord 4-3

În primul rând, Gigi Becali a vorbit despre fotbalistul care l-a cucerit după FCSB – Feyenoord 4-3, din etapa a 6-a din cadrul grupei principale din Europa League. Latifundiarul din Pipera a avut doar cuvinte de laudă despre unul dintre marcatori.

Mai exact, Gigi Becali l-a scos în evidență pe tânărul Mihai Toma, cel care a dat gol cu capul de lângă Lotomba. „Underul” campioanei României a „spart gheața” și l-a impresionat pe patronul său.

„Toma o să fie mare fotbalist. Știi de ce? Joacă fotbal total. Dar nu că total. Total, total, total. Adică bă, vine până la fundaș central, joacă și fundaș stânga. Adică vine până în spate. Asta este Toma. El acum, știi ce îi trebuie? I-am zis lui Meme. Bă, spune-i că a zis Gigi puțin mai mult curaj, mai dă și la poartă. Înțelegi?

Adică să dea și la poartă, ca să dea goluri. Fotbalist mare ești dacă dai goluri. Dacă nu dai goluri, e mai greu. David Miculescu a început să dea goluri. E fotbalist mare. Nu e problemă de clauză la Toma!”, a spus inițial Gigi Becali.

Noua „perlă” de la FCSB. Ce junior a fost chemat la echipa mare personal de către Gigi Becali

Ulterior, Gigi Becali a făcut un anunț important. El a ordonat ca tânărul David Popa, care a marcat o „dublă” în Youth League cu Puskas Academia, să se alăture primei echipe după ce l-a văzut cum joacă și a fost cucerit de fentele sale.

„Acum aduc un copil, care l-am văzut. Am zis să mă uit și eu la meciul de Youth League. Și când am văzut acolo unul cu numărul 7, nu știu cum îl cheamă, numărul 7. I-am dat telefon lui Meme și i-am zis numărul 7 vine la prima echipă.

Nu, că-l știm, că… băi, tu n-auzi, numărul 7 vine la prima echipă. Numărul 7 vine la prima echipă. Nu știu cum îl cheamă, parcă David Popa. E atacant. Mi-a plăcut așa mult, vine cu mingea în adversari și pac, face fentă, ca Hagi. O să îl vedeți pe David Popa. Nu știu dacă e noul Hagi, dar am zis să vină la prima echipă.

Stăpânul vede altfel decât văd slujitorii. Și chiar decât vedeți voi, pentru că e o chestiune de simțenie. În tot timpul stăpânul vede ceva ce nu vede slujitorul”, a mai spus Gigi Becali.

Promisiunea lui Gigi Becali. Cum va arăta FCSB din 2026

Spre finalul intervenției sale telefonice, Gigi Becali a spus și ce se va schimba la FCSB în pauza competițională din iarnă. Latifundiarul din Pipera a anunțat că, în primul rând, va întări echipa cu noi mijlocași.

„Acum știu. Știu ce plombe și știu cum trebuie coafată echipa asta. O să fac o echipă de… ține minte ce zic! De ne o să ne batem cu toate puterile europene. Ține minte ce ți-am spus acum! O echipă de Champions League. Fac echipă, știu ce trebuie să fac. La echipa asta știu ce trebuie să-i fac. Cel mai important, mijlocași”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

