Gigi Becali a dat ordin: primul „11” cu care FCSB va juca împotriva Petrolului. Exclusiv

Știm cum va juca FCSB , iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii vor face echipa la dorința patronului.

Cum va juca FCSB în meciul cu Petrolul: „E singura diferență”

FCSB are nevoie de victorie în meciul cu Petrolul, programat sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 21:30. Campioana en-titre are doar nouă puncte după tot atâtea etape și, deși are un joc mai puțin disputat, e la 12 lungimi de liderul U Cluj.

„Ce a anunțat Gigi Becali aici, marți, schimbarea de sistem, 4-1-4-1, aia e pentru meciul de mâine cu Petrolul. Asta s-a antrenat. Asta au antrenat cuplul de antrenori Elias Charalambous – Mihai Pintilii.

Cu Târnovanu în poartă, Crețu, Ngezana, Dawa sau Popescu. E singura diferență. Că există discuția Vreau să îl văd pe Popescu cum joacă și cu Ngezana. Cu Dawa l-am văzut.

Radunovic la stânga. În fața lor Șut. În fața lui o linie de patru cu Băluță, Tănase, Olaru și Tavi Popescu, iar în față Daniel Bîrligea, aflat la debutul oficial la FCSB.

E primul 11 pe care FCSB îl va alinia mâine seară. Singurul semn de întrebare e în apărare la Dawa sau Mihai Popescu”, a transmis jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Vești bune pentru Charalambous și Pintilii

Pe lângă 11-le primit de la Gigi Becali, Elias Charalambous și Mihai Pintilii primesc și vești bune. Doi fotbaliști importanți, care au fost accidentați și au absentat din derby-ul cu CFR Cluj, ar putea reveni în lot pentru partida din Ghencea, cu Petrolul.

„Să vă mai spun că accidentații din etapa anterioară, și Lixandru și Edjouma au intrat să se antreneze cu echipa. Abia diseară se va decide dacă vor prinde sau nu lotul pentru meciul de mâine cu Petrolul”, a adăugat Cristi Coste.

În cazul în care va câștiga meciul cu „lupii galbeni”, FCSB se va apropia la două lungimi de play-off. Roș-albaștrii mai au de jucat și o restanță, cu FC Botoșani.

TOTUL despre FCSB - Petrolul! ECHIPA DE START anuntata de Gigi Becali! DEBUTEAZA BIRLIGEA