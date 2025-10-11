Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a dat ordinul! Ce jucători nu mai vrea patronul sub nicio formă la FCSB: „Messi ar trebui să se lase”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce tip de jucători nu dorește să vadă la FCSB. Patronul campioanei a vorbit și despre noua politică de transferuri a clubului.
Bogdan Mariș
11.10.2025 | 11:45
Gigi Becali a dat ordinul Ce jucatori nu mai vrea patronul sub nicio forma la FCSB Messi ar trebui sa se lase
EXCLUSIV FANATIK
Ce jucători nu mai vrea Gigi Becali să vadă la FCSB. FOTO: colaj Fanatik

Gigi Becali a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre politica de transferuri de la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit ce tip de jucător nu dorește să mai vadă în tricoul „roș-albastru”. Acesta a numit și țările din care și-ar dori ca echipa sa să transfere fotbaliști.

Ce jucători nu dorește Gigi Becali să mai vadă la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că își dorește ca de acum încolo FCSB să transfere doar jucători înalți. „I-am spus lui Meme ‘Mihai, să nu mai vii la mine cu jucători sub 1.80’. Am dat ordin”, a afirmat patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

Surprins, Marius Șumudică i-a oferit replica omului de afaceri. „Să-i trimitem o telegramă lui Messi să se lase”, a spus tehnicianul, iar răspunsul lui Gigi Becali nu s-a lăsat așteptat: „Messi nu e fotbalist, e înger”. Fostul antrenor al Rapidului a numit mai apoi un jucător care evoluează momentan la FCSB, deși nu îndeplinește „criteriul” lui Gigi Becali. „Cisotti are 1.80?”.

Latifundiarul, care a analizat în cadrul emisiunii și succesul obținut de FCSB cu Universitatea Craiova, a vorbit apoi despre calitățile fotbalistului transferat de la Oțelul: „E de pe altă planetă, cum să nu pierzi mingea niciodată și să iei fața tuturor? Mingea iese în aut și tu faci ce faci și o prinzi. Face niște lucruri, nu îmi vine să cred. (n.r. e la categoria ‘genii’) Da, e un geniu pentru Superligă”.

Din ce țări își dorește Gigi Becali să transfere FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit recent că FCSB va transfera din nou jucători din străinătate, iar Gigi Becali a dezvăluit din ce țări ar dori să fie fotbaliștii. (n.r. i-ați dat ok-ul lui Meme să caute fotbaliști din străinătate) Da, pentru că nu mai am în România. Doar fundaș central și mijlocaș. Poate să aducă de unde vrea el, dar dacă se poate, din Bolivia sau Africa de Sud, pentru că este ortodoxie”, a afirmat patronul FCSB-ului în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Becali a numit apoi și un principiu de la care nu s-a abătut de când a intrat în fotbal. „Mai sunt scăpări, dar principiul meu este așa. Am luat eu, vreodată, în ultimii 25 de ani, un jucător liber în timpul campionatului? Cum adică, el rămâne liber, nicio echipă nu-l dorește, dar îl iau eu de bun?”, a spus patronul celor de la FCSB.

