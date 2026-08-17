Gigi Becali a dat ordinul la FCSB, iar Mihai Stoica a reacționat: „De mult încercăm chestia asta”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica a explicat de ce Gigi Becali vrea ca FCSB să joace cu 3 fundași centrali

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Revoluție la FCSB, singura echipă neînvinsă în acest sezon de SuperLiga. Gigi Becali a anunțat că, începând cu meciul contra lui FC Botoșani, echipa lui Mihai Stoica a explicat ce a stat la baza ordinului dat de latifundiarul din Pipera.

Mihai Stoica a explicat de ce Gigi Becali vrea ca FCSB să joace cu 3 fundași centrali

FCSB are nu mai puțin de 5 fundași centrali, motiv pentru ca Gigi Becali vrea ca Marius Baciu să folosească 3 dintre ei încă din primul „11”. Este vorba despre Joyskim Dawa, Andre Duarte, Dylan Batubinsika. Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu. și nu vor face parte din lot la partida cu FC Botoșani, programată luni, 17 august, de la ora 21:30.

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„De mult încercăm chestia asta. Faptul că avem fundași centrali foarte buni și că e păcat un fundaș central bun să stea pe bancă și să jucăm cu un jucător care n-ar merita să joace. Și asta. Acum, la Sepsi, am suferit. Plus că, noi, acum, nu avem un închizător de profil Bourceanu/Pintilii. Nici măcar Șut sau Lixandru. Noi avem 8-ari puri. Chiar și ala poți să fii mai puternic defensiv. Sunt fazele fixe extrem de importante. La faze fixe, pe un teren prost, sunt foarte importante fazele fixe. Renunți la construcție.

Poate pe Duarte nu îl considerați bun. Noi îl considerăm foarte bun. Andre Duarte, Dawa s-a accidentat la națională a Camerunului. Batubinsika a fost la Cupa Mondială. Nu a jucat, dar joacă la Congo. Ngezana era titular în naționala Africii de Sud. Era cap de afiș înainte de CM 2026.

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(n.r. – Când revine Ngezana?) După întreruperea cu naționalele. Popescu era titular la naționala României. V-am enumerat 5 stoperi. Trei trebuie să stea pe bară dacă joci cu doi. Radunovic poate fi fundaș central stânga în trei pentru că are o construcție extraordinară. Cum a jucat foarte bine și mijlocaș central”, a declarat Mihai Stoica, la