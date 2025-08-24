Sport

Gigi Becali a dat ordinul! Trei schimbări la pauza meciului FCSB – FC Argeș. Debut în echipa roș-albastră

Așa cum ne-am obișnuit în cele mai multe cazuri, FCSB a făcut o serie de schimbări și la pauza întâlnirii cu FC Argeș, din etapa a 7-a SuperLigii.
Traian Terzian
24.08.2025 | 22:55
Gigi Becali a dat ordinul Trei schimbari la pauza meciului FCSB FC Arges Debut in echipa rosalbastra
ULTIMA ORĂ
Ce schimbări a făcut FCSB la pauza duelului cu FC Argeș. Sursă foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

Nemulțumit cu scorul de 0-0 înregistrat pe tabela de marcaj la pauza jocului dintre FCSB și FC Argeș, patronul Gigi Becali a comandat nu mai puțin de trei schimbări pentru repriza secundă.

ADVERTISEMENT

FCSB, trei schimbări la pauza partidei cu FC Argeș

Deși campioana României a dominat jocul de pe Arena Națională și și-a creat și câteva ocazii de a marca, antrenorul Elias Charalambous a fost nevoit să facă trei modificări la pauză pentru a forța victoria.

Au ieșit de pe teren Siyabonga Ngezana, Dennis Alibec și căpitanul Darius Olaru, iar în locul lor au fost introduși Mihai Popescu, Dennis Politic și Mamadou Thiam, proaspăt sosit de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

Dacă la Alibec și Olaru a fost vorba de prestațiile nu foarte convingătoare, la Ngezana schimbarea a venit în principal pentru a evita o eventuală eliminare. Sud-africanul a primit un cartonaș galben în prima parte, după ce încercarea sa de foarfecă s-a oprit direct în capul lui Mario Tudose.

Thiam, primul joc pentru FCSB

Atacantul senegalez Mamadou Thiam se află la debutul în tricoul FCSB, după ce a fost transferat de curând de la Universitatea Cluj în schimbul lui Andrei Gheorghiță și 50.000 de euro, așa cum a anunțat FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Nou venitul în ofensiva campioanei României i-a luat locul lui Alibec în poziția de atacant central, așa cum Gigi Becali a anunțat că-l va folosi. ”Îl băgam atacant, nu în stânga să alerge să îi vină acru. El acolo juca în stânga. Aici intră în careu cu mingea la picior… Nu poți să i-o iei. Zici că e tanc”, a spus patronul.

ADVERTISEMENT
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali...
Digisport.ro
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
1.38 este cota Betano pentru ”2 solist sau ambele înscriu” la FCSB - Aberdeen
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la...
Fanatik
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul SuperLigii. Exclusiv
Ngezana a încercat o foarfecă, dar l-a făcut KO pe Tudose în FCSB...
Fanatik
Ngezana a încercat o foarfecă, dar l-a făcut KO pe Tudose în FCSB – FC Argeș. Ce decizie a luat arbitrul
Laszlo Balint o compătimește pe CFR Cluj, după ce a învins-o cu 4-1:...
Fanatik
Laszlo Balint o compătimește pe CFR Cluj, după ce a învins-o cu 4-1: „Traversează un moment de cumpănă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Situație dezastruoasă: CFR nu a avut bani pentru avionul de Suedia, așa că...
iamsport.ro
Situație dezastruoasă: CFR nu a avut bani pentru avionul de Suedia, așa că Petrescu a achitat 80.000 de euro! Varga s-a împrumutat încă 100.000 de la un fost jucător pentru a plăti salariile, forțat de UEFA
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales...
adevarul.ro
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales a apărut blondă la slujba de duminică
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit...
Observatornews.ro
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu,...
Libertatea.ro
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează...
RTV.NET
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!