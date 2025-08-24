Gigi Becali a dat ordinul! Trei schimbări la pauza meciului FCSB – FC Argeș. Debut în echipa roș-albastră

Nemulțumit cu scorul de 0-0 înregistrat pe tabela de marcaj la pauza jocului dintre FCSB și FC Argeș, patronul Gigi Becali a comandat nu mai puțin de trei schimbări pentru repriza secundă.

FCSB, trei schimbări la pauza partidei cu FC Argeș

Deși campioana României a dominat și și-a creat și câteva ocazii de a marca, antrenorul Elias Charalambous a fost nevoit să facă trei modificări la pauză pentru a forța victoria.

Au ieșit de pe teren Siyabonga Ngezana, Dennis Alibec și căpitanul Darius Olaru, iar în locul lor au fost introduși Mihai Popescu, Dennis Politic și Mamadou Thiam, proaspăt sosit de la U Cluj.

Dacă la Alibec și Olaru a fost vorba de prestațiile nu foarte convingătoare, la Ngezana schimbarea a venit în principal pentru a evita o eventuală eliminare. , după ce încercarea sa de foarfecă s-a oprit direct în capul lui Mario Tudose.

Thiam, primul joc pentru FCSB

Atacantul senegalez Mamadou Thiam se află la debutul în tricoul FCSB, după ce a fost în schimbul lui Andrei Gheorghiță și 50.000 de euro, așa cum a anunțat FANATIK.

Nou venitul în ofensiva campioanei României i-a luat locul lui Alibec în poziția de atacant central, . ”Îl băgam atacant, nu în stânga să alerge să îi vină acru. El acolo juca în stânga. Aici intră în careu cu mingea la picior… Nu poți să i-o iei. Zici că e tanc”, a spus patronul.