Sport

Gigi Becali a dat scorul exact pentru FCSB – Oțelul! Pronostic surprizător pentru debutul lui Reghecampf

FCSB o întâlnește pe Oțelul Galați în primul meci de la reluarea campionatului intern, iar Gigi Becali este foarte încrezător în Reghecampf! Ce pronostic a dat patronul roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
10.10.2026 | 17:13
Gigi Becali a dat scorul exact pentru FCSB Otelul Pronostic surprizator pentru debutul lui Reghecampf
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Gigi Becali a dat pronosticul pentru meciul dintre FCSB și Oțelul Galați. Foto: Colaj FANATIK
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După trei săptămâni de așteptare, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) debutează în al treilea mandat pe banca FCSB-ului. Primul adversar va fi Oțelul Galați, echipă pe care roș-albaștrii o primesc pe Arena Națională sâmbătă seară, de la ora 21:30. Zărit de un suporter în fața bisericii pe care a ridicat-o recent în Pipera, Gigi Becali a oferit pronosticul pentru debutul lui „Reghe”.

Gigi Becali, verdict spumos înainte de FCSB – Oțelul Galați

Fotbaliștii lui FCSB s-au pregătit intens în ultimele săptămâni alături de Laurențiu Reghecampf, iar sâmbătă seară vor da și primul test. Oțelul Galați este primul adversar, iar pe banca moldovenilor se va afla un alt antrenor ce debutează la echipa sa, Rui Duarte.

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FANATIK a dezvăluit încă de la ora prânzului echipa de start cu care Reghecampf atacă victoria la primul său meci de la revenire, iar Gigi Becali este încrezător că fața echipei s-a schimbat complet în ultimele trei săptămâni. Aflat în fața bisericii pe care a ridicat-o în Pipera, Gigi Becali a fost abordat de un suporter, care a oprit mașina în stradă pentru a-l întreba ce pronostic are pentru meciul de sâmbătă seară. Fără să stea pe gânduri, patronul roș-albaștrilor a ridicat o mână în sus și a exclamat: „5-0!”.

Becali are de ce să fie optimist! FCSB, istoric cu multe goluri în poarta Oțelului

În ciuda rezultatelor slabe dinaintea întreruperii campionatului, Gigi Becali chiar are motive pentru care să fie optimist înaintea meciului cu Oțelul Galați. În 3 din ultimele 4 meciuri ale roș-albaștrilor contra formației de la malul Dunării, FCSB a înscris câte 4 goluri în poarta lui Dur-Bozoancă.

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Mai mult decât atât, într-una dintre partide soarta oțelarilor putea fi mult mai cruntă, însă Dur-Bozoancă, în ciuda faptului că a primit 4 goluri, a fost cel mai bun om al echipei sale. În meciul din 8 februarie 2026, roș-albaștrii au dat 25 de șuturi spre poartă, dintre care 13 șuturi au fost pe spațiul porții, însă au înscris de doar 4 ori. FCSB a înscris ultima dată cinci goluri în urmă cu doar o lună, când a defilat în Cupa României contra lui FC Argeș, însă Gigi Becali speră ca acest lucru să se repete chiar la debutul lui Reghecampf în al treilea mandat pe banca lui FCSB.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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