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Gigi Becali a confirmat că impresarul Bogdan Apostu i-a găsit deja un jucător pe care să-l transfere. Este vorba despre sirianul Ammar Ramadan, pe care FCSB va plăti 1 milion de euro. Totodată, Becali a anunțat că în 24 de ore un jucător va ajunge la sediul clubului unde va semna un contract cu echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali anunță că Bogdan Apostu l-a propus pe Ammar Ramadan la FCSB

„Da, asta este. Ammar Ramadan. Printre toți este și ăsta. Dar stai, că nu-i gata! Hai, repede! Nu mai luăm la repezeală jucătorii. I-am zis să se intereseze de condiții. Că are o hârtie de un milion. Atunci dau un milion pe el, dar vreau și celelalte condiții.

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, dar să-mi dea și celelalte condiții. Mâine vine un jucător care semnează mâine. Eu nu iau un atacant, iau trei atacanți. Nu iau un mijlocaș, iau trei mijlocași. Lot de 40, din 40 alege 11. Nu pot să vă zic cine, că sar șacalii imediat. Mâine semnează jucătorul, face vizita medicală și la revedere!”, a declarat Gigi Becali la Digisport.ro.

Un jucător „misterios” va semna cu FCSB peste 24 de ore. Gigi Becali refuză să ofere detalii

Totodată, Gigi Becali a mărturisit că de acum înainte va analiza personal toate posibilele transferuri care vor fi făcute. „ până la moarte. Eu nu pot să mă uit la toți. Voi vă uitați la 200, faceți selecție, alegeți 20. Apoi, din 20, faceți o selecție de 10. Dar lăsați-i și pe ceilalți 10 deoparte, că poate din ăștia 10 pe care mi i-ați dat nu-mi plac decât trei. Apoi mă uit și la ceilalți. Eu mă uit, văd și zic: «Ăsta, ăsta, ăsta!»”

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Am ales eu cinci? Ăștia trei care nu-mi plac mie îi vreți voi? Iau și opt, și zece jucători. Nu mai stau acum, ca prostul. Nu le mai fac contracte pe trei-cinci ani. Un an plus trei ani. Nu-mi mai place de tine? Ia-ți banii, du-te acasă!”, a explicat patronul FCSB la Digi Sport.ro.