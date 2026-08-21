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Gigi Becali a decis cum va arăta echipa la CFR – FCSB. „Le-am zis să facă ceva la mijloc că Șumudică e hoț”. Exclusiv

FCSB joacă duminică, de la ora 21:30 pe terenul celor de la CFR Cluj în SuperLiga. Gigi Becali a anunţat cum va arăta echipa roş-albaştrilor în duelul cu Marius Şumudică.
Marian Popovici
21.08.2026 | 13:05
Gigi Becali a decis cum va arata echipa la CFR FCSB Leam zis sa faca ceva la mijloc ca Sumudica e hot Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a decis cum va arăta echipa la CFR - FCSB. „Le-am zis să facă ceva la mijloc că e hoț Șumudică”. Sursa: colaj Fanatik
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Derby-ul dintre CFR Cluj şi FCSB va avea loc duminică, de la ora 21:30, în Gruia. Roş-albaştrii sunt lideri în SuperLiga şi mari favoriţi în faţa unei echipe aflate în derivă, Şumudică având la dispoziţie din ce în ce mai puţini jucători, după valul de plecări de la Cluj.

Gigi Becali a decis! Cum va arăta FCSB în meciul cu CFR Cluj

Gigi Becali a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că echipa lui va începe tot într-un sistem 3-4-3, la fel ca în prima repriză a meciului cu FC Botoşani. Patronul roş-albaştrilor le-a transmis celor din staff că vrea mai multă dominare la mijlcul terenului:

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Cred că vom juca tot cu trei fundaşi centrali. Mi-a plăcut foarte mult sistemul cu trei fundaşi, prima repriză cu Botoşani. Doar că a făcut Dawa greşeala aia. Le-am spus să facă ceva la mijlocul terenului, nu ştiu ce.

Ei să facă ceva acolo, să dominăm mai mult centrul, să fim mai stăpâni pe centru. E treaba lui Şumudică ce zice. E hoţ Şumi. Să fie primit. Nu e chiar aşa, că le dăm patru-cinci. La fotbal nu se ştie niciodată. Noi trebuie să câştigăm, ce să mai? Rămânem în sistemul cu trei fundaşi centrali, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Şumudică, probleme mari înaintea derby-ului: „Sper să nu mai plece din jucători”

De cealaltă parte, Marius Şumudică este într-o situaţie delicată. A rămas fără căpitanul Damjan Djokovic, care a părăsit echipa, iar CFR Cluj are interdicţie la transferuri din cauza datoriilor, astfel că nu poate legitima, pentru moment, niciun jucător nou:

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„Sper să nu mai plece din jucători până la meciul cu FCSB. Care sunt valizi, să fie bărbaţi şi să joace. Mi-am asumat. Speram să pot aduce jucători, vorbisem deja să vină jucători, dar mă lovesc de această insolvenţă. Nu ştiu exact ce se întâmplă şi trebuie să aşteptăm când va fi ridicată interdicţia de la FIFA. Cu siguranţă se va ridica, dar nu ştim cât durează”, a spus Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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