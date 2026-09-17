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Cei doi jucători de la care pornește echipa FCSB-ului: „Nu am cum să-i scot”! Gigi Becali și-a ales favoritul: „E prea fotbalist”

După noile transferuri făcute de FCSB, Gigi Becali a rămas admiratorul vechilor fotbaliști. Cine sunt, în opinia omului de afaceri, cele două piese esențiale din angrenajul roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
17.09.2026 | 12:46
Cei doi jucatori de la care porneste echipa FCSBului Nu am cum sai scot Gigi Becali sia ales favoritul E prea fotbalist
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Gigi Becali a dezvăluit cei doi fotbaliști care au locurile asigurate în primul „11” la FCSB și pe care Denis Drăguș nu-i poate scoate. Foto: Colaj FANATIK
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Chiar pe final de mercato, Gigi Becali (68 de ani) a făcut trei transferuri importante la FCSB. Este vorba despre Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Cu toate acestea, cel puțin până acum, patronul echipei îl vede doar pe kosovar drept esențial, mai ales că ceilalți doi nu sunt la zi cu forma fizică. Pe lângă fostul mijlocaș de la CFR Cluj, David Miculescu rămâne unul dintre favoriții omului de afaceri.

Korenica și Miculescu nu mai ies din echipa lui Gigi Becali! Ce se întâmplă cu Drăguș la FCSB

Denis Drăguș a debutat pentru FCSB în meciul cu Petrolul. Internaționalul român a arătat certe calități, chiar dacă a și pierdut multe baloane și a pasat anapoda uneori. Cu siguranță, atunci când va fi 100% din punct de vedere fizic, fostul atacant al lui Trabzonspor va fi un mare plus pentru echipa lui Gigi Becali.

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Până atunci, patronul FCSB încearcă să-i găsească locul potrivit în echipă. După o scurtă analiză, latifundiarul din Pipera a ajuns la concluzia că Drăguș ar putea juca doar vârf. Asta nu pentru că i-a displăcut modul în care a jucat cele 19 minute în flanc, ținând cont că pentru acel post l-a dorit, ci pentru că cei doi fotbaliști din benzi, Korenica în stânga și Miculescu în dreapta, au posturile betonate:

„Pe Korenica în stânga nu am cum să îl scot, în dreapta nu pot să îl scot pe David Miculescu, că e prea fotbalist! Drăguș trebuie să joace vârf! Vedem, nu știu deocamdată eu ce va juca. Drăguș are viteză, vine din banda stângă în viteză. Păi ce fac? Trebuie să îl încerc! O să îl încerc un meci, două”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT 1.

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Gigi Becali se gândește să-l reprofileze pe Denis Drăguș

Deși Meriton Korenica ar putea juca foarte bine rolul de decar, iar Denis Drăguș să intre în banda stângă, Gigi Becali a uimit din nou cu una dintre opiniile sale despre fotbal. După ce a spus că Miculescu și Korenica nu pot fi scoși de pe posturile lor, iar de Arnold Garita s-a arătat foarte încântat în ultimele meciuri, patronul FCSB ar putea pregăti o surpriză tactică pentru următoarele meciuri.

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Chiar dacă internaționalul român știe să joace pe pozițiile de număr 9 și extremă stânga, el ar putea fi reprofilat pentru un rol cu totul nou: cel de decar„La asta mă gândesc eu, Drăguș poate să fie 9 jumate (n.r. poziție în teren), un decar în 4-2-3-1”, a fost una dintre ideile lui Gigi Becali, expuse la Digi Sport.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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