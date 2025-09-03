Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Gigi Becali a decis! FCSB a mai scos un jucător de pe lista UEFA

Pentru a-i trece pe Mamadou Thiam și Joyskim Dawa pe lista UEFA pentru grupa de Europa League, FCSB a fost nevoită să excludă alți doi jucători.
Bogdan Mariș
03.09.2025 | 22:00
Gigi Becali a decis FCSB a mai scos un jucator de pe lista UEFA
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a decis ce jucători au fost excluși de pe lista trimisă de FCSB la UEFA. FOTO: colaj Fanatik

2 septembrie a fost data limită la care echipele implicate în grupele cupelor europene au fost nevoite să trimită la UEFA listele cu jucătorii pe care se vor baza pentru această fază. Campioana României, FCSB, a făcut două schimbări importante față de lotul pe care s-a bazat pentru „dubla” cu Aberdeen din play-off.

ADVERTISEMENT

FCSB a exclus jucătorul de 500.000 de euro de pe lista UEFA

FCSB a dorit să adauge doi jucători pe lista UEFA pentru faza ligii din Europa League, fotbaliști care nu au fost prezenți la duelurile din play-off contra lui Aberdeen. Este vorba despre fundașul Joyskim Dawa, care ar trebui să revină în noiembrie după accidentarea gravă suferită în urmă cu câteva luni la echipa națională, și de atacantul Mamadou Thiam, transferat recent de la U Cluj.

Pentru a efectua aceste modificări, formația „roș-albastră” a fost nevoită să renunțe la doi fotbaliști. Unul dintre ei este Vlad Chiricheș, despre care patronul Gigi Becali a afirmat că nu va mai juca deloc pentru FCSB de acum încolo, însă celălalt nume ales de către reprezentanții FCSB-ului este unul surprinzător.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Alexandru Stoian (17 ani), fotbalist pentru care campioana României a plătit 500.000 de euro celor de la Farul la începutul acestui an. Din punct de vedere al vârstei, acesta ar fi fost eligibil pentru lista B, pe care se află Mihai Toma și Andrei Dăncuș, însă Stoian nu are cel puțin doi ani la actualul club, criteriu impus de UEFA.

Iată jucătorii de pe lista trimisă de FCSB la UEFA:

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Mihai Udrea
  • Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Risto Radunovic, David Kiki
  • Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Darius Olaru, Juri Cisotti, Baba Alhassan, David Miculescu, Octavian Popescu, Dennis Politic, Malcom Edjouma
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Mamadou Thiam, Denis Alibec
ADVERTISEMENT
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a...
Digi24.ro
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele lui, în Eforie Nord. Momentul a fost surprins de came

Alexandru Stoian, eligibil pentru o altă competiție europeană

Chiar dacă nu va putea să joace în Europa League, competiție în care FCSB va debuta pe 25 septembrie cu un duel contra olandezilor de la Go Ahead Eagles, Alexandru Stoian este eligibil pentru a juca în UEFA Youth League, unde formația „roș-albastră” participă după ce a câștigat Liga de Tineret în sezonul precedent.

ADVERTISEMENT
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar...
Digisport.ro
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent

Tinerii jucători ai FCSB-ului vor debuta în turul 2, cu un duel împotriva croaților de la Lokomotiva Zagreb, formație care a surclasat Farul Constanța cu scorul general de 6-1 în sezonul trecut al acestei competiții. FCSB a mai participat în UEFA Youth League în sezonul 2013-2014, când a terminat pe locul 3 într-o grupă cu Chelsea, Schalke și Basel.

3.25 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” la Go Ahead Eagles - FCSB
FCU Craiova, exclusă din competiții? Decizia dată de Comisia de Disciplină și cum...
Fanatik
FCU Craiova, exclusă din competiții? Decizia dată de Comisia de Disciplină și cum îi poate îngropa Dinamo definitiv pe olteni
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala...
Fanatik
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!”
FCSB vrea un fundaș central de la Eintracht Frankfurt! Prima reacție a lui...
Fanatik
FCSB vrea un fundaș central de la Eintracht Frankfurt! Prima reacție a lui Gigi Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'JOSNIC!' L-a auzit pe Gigi Becali a răbufnit în direct: 'Insinuează că e...
iamsport.ro
'JOSNIC!' L-a auzit pe Gigi Becali a răbufnit în direct: 'Insinuează că e nebun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!