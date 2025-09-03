Gigi Becali a decis! FCSB a mai scos un jucător de pe lista UEFA

2 septembrie a fost data limită la care echipele implicate în grupele cupelor europene au fost nevoite să trimită la UEFA listele cu jucătorii pe care se vor baza pentru această fază. Campioana României, FCSB, a făcut două schimbări importante față de lotul pe care s-a bazat pentru „dubla” cu Aberdeen din play-off.

FCSB a exclus jucătorul de 500.000 de euro de pe lista UEFA

FCSB a dorit să adauge doi jucători pe lista UEFA pentru faza ligii din Europa League, fotbaliști care nu au fost prezenți la duelurile din play-off contra lui Aberdeen. Este vorba despre fundașul Joyskim Dawa, care ar trebui să revină în noiembrie după accidentarea gravă suferită în urmă cu câteva luni la echipa națională, și de atacantul .

Pentru a efectua aceste modificări, formația „roș-albastră” a fost nevoită să renunțe la doi fotbaliști. Unul dintre ei este , însă celălalt nume ales de către reprezentanții FCSB-ului este unul surprinzător.

Este vorba despre . Din punct de vedere al vârstei, acesta ar fi fost eligibil pentru lista B, pe care se află Mihai Toma și Andrei Dăncuș, însă Stoian nu are cel puțin doi ani la actualul club, criteriu impus de UEFA.

Iată jucătorii de pe lista trimisă de FCSB la UEFA:

Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Mihai Udrea

Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Risto Radunovic, David Kiki

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Darius Olaru, Juri Cisotti, Baba Alhassan, David Miculescu, Octavian Popescu, Dennis Politic, Malcom Edjouma

Atacanți: Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Mamadou Thiam, Denis Alibec

Alexandru Stoian, eligibil pentru o altă competiție europeană

Chiar dacă nu va putea să joace în Europa League, competiție în care FCSB va debuta pe 25 septembrie cu un duel contra olandezilor de la Go Ahead Eagles, Alexandru Stoian este eligibil pentru a juca în UEFA Youth League, unde formația „roș-albastră” participă după ce .

Tinerii jucători ai FCSB-ului vor debuta în turul 2, cu un duel împotriva croaților de la Lokomotiva Zagreb, formație care a surclasat Farul Constanța cu scorul general de 6-1 în sezonul trecut al acestei competiții. FCSB a mai participat în UEFA Youth League în sezonul 2013-2014, când a terminat pe locul 3 într-o grupă cu Chelsea, Schalke și Basel.