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Deși avea contract cu Esperance Tunis până în 2027, Laurențiu Reghecampf urmează să ajungă în România, la FCSB. Antrenorul de 51 de ani s-a oferit să le plătească tunisienilor clauza de reziliere de 150.000 de euro, însă aceștia au solicitat 1 milion de euro pentru a nu înainta cazul către FIFA. Gigi Becali, omul care „l-a furat” pe Reghe de la cea mai iubită echipă din Tunisia, a ajuns subiect de discuție în presa africană.

Gigi Becali, subiect intens de discuție în Tunisia după ce s-a înțeles cu Reghe pentru revenirea la FCSB

Gigi Becali este cel mai spumos personaj din fotbalul românesc și nu numai. Lucrurile pe care le face ajung deseori subiect de discuție peste hotare, iar de această dată el a atras atenția în Tunisia, după ce s-a înțeles cu Reghecampf pentru o revenire la FCSB, deși el se afla sub contract cu Esperance Tunis.

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Chiar dacă omul de afaceri a explicat că Laurențiu Reghecampf va plăti 150.000 de euro clauză de reziliere către tunisieni, aceștia solicită o sumă de 7 ori mai mare, iar Fiind o vâlvă atât de mare în acest sens, presa africană i-a dedicat un articol întreg latifundiarului din Pipera.

Ce au scris tunisienii despre Gigi Becali

Tunisienii au rămas mască după ce la o distanță de doar patru etape după startul campionatului. Totuși, ei l-au caracterizat ca un personaj controversat și nu au omis perioada de detenție a acestuia:

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„Miliardarul român George ‘Gigi’ Becali a devenit o figură cunoscută și un nume controversat în cercurile sportive din Tunisia începând de duminica trecută. Numele său a apărut brusc în legătură cu clubul Esperance de Tunis, în urma negocierilor purtate cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, care se află în prezent sub contract cu gruparea tunisiană până la 30 iunie 2027. Numele lui Gigi Becali, născut în 1958, a stârnit controverse aprinse în rândul suporterilor echipei Esperance. Inițial, numele său nu părea să aibă o greutate prea mare, însă declarațiile sale ulterioare au provocat indignare și un val de reacții, în special în ceea ce privește capacitatea sa de a schimba rapid destinația lui Reghecampf, dinspre Tunis spre București.

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Suporterii echipei Esperance știu foarte bine că președintele clubului lor, milionarul tunisian Hamdi Meddeb, a cheltuit frecvent sume uriașe pentru transferul unor jucători și antrenori. Cu toate acestea, nu le-a trecut prin minte că Becali ar putea reuși să le fure antrenorul la doar patru etape de la începutul sezonului din Liga Profesionistă Tunisiană. Becali este cunoscut drept unul dintre cei mai bogați oameni din România, o figură care activează în lumea politicii, a sportului și a afacerilor. A intrat în sectorul financiar și al afacerilor în urmă cu peste patru decenii și a ocupat chiar și funcția de europarlamentar. Cu toate acestea, viața sa a fost marcată de evenimente tumultuoase. A fost încarcerat de două ori: prima dată în 2009 și a doua oară în 2013.

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Este de așteptat ca Laurențiu Reghecampf să ajungă în România mâine, miercuri, în timp ce clubul Esperance pregătește un demers juridic pentru a-l acționa în instanță pe fostul său antrenor la FIFA”, au scris cei de la