Gigi Becali a definitivat transferul lui Malcom Edjouma: „M-am înțeles cu ei!”

Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre cupă, anunțând că nu este interesat deloc în acest sezon de competiție.

Gigi Becali a definitivat transferul lui Malcom Edjouma

Gigi Becali a vorbit la finalul meciului dintre , anunțând că Malcom Edjouma va fi vândut în Ungaria și comentând și jucătorii care i-au plăcut din timpul confruntării, precum și schimbarea din minutul 25 a lui Răzvan Oaidă:

„Ce nevoie ai de Oaidă când ei nici măcar nu depășeau mijlocul terenului. Minciuni! N-am nimic cu Edjouma. Dacă nu era în grații, mai intra în minutul 30 sau când a intrat? Doar că ai mai multă siguranță cu Oaidă în meciul mai grele. Edjouma părăsește mai mult zona.

Eu cred că Edjouma vrea să plece, el banii și i-a luat de la mine, ăștia îi dau 25.000 de euro pe lună, el vrea 30.000 de euro pe lună și îi dau și 3.000 de euro primă pe meci. Eu cred că vrea.

Eu m-am înțeles cu clubul! Acum o să plece, nu pot să vă spun pe ce sumă. Am cerut pe Șut 3 milioane, dar n-au mai dat niciun semn de viață”.

„Mi-a plăcut Omrani cu Botoșani foarte mult, dar astăzi a jucat în zeflemea. Nu contează cu cine joci, dă 8-0, ca Hagi. A jucat prea în zeflemea. Ia stai tu atunci la pauză. Eu am mare încredere în el. Dacă ar fi fost și serios îți dai seama ce jucător ar fi. Acum dacă își schimbă atitudinea va pleca în Franța.

Sunt multe discuții despre jucători, dar nu mai are rost, nu pot să distrug echipa, suntem în play-off, mă gândesc la campionat.

Dacă batem CFR-ul venim la 9 puncte de Farul. Patru puncte e o nimica toată în play-off. Nu știu pe cine aducem în locul lui Edjouma, contează să batem CFR-ul și să ne apropiem mai mult.

Dacă nu facem asta, nu aducem pe nimeni. E vorba de bani aici. Dacă n-aveam grija asta și dacă nu stăpâneam bine… acum nu mai eram. Era Steaua polară, soarele… era faliment. Eu sunt singurul patron, nu cel mai longeviv, restul au clacat”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Nu ne mai gândim la Cupă! Să bea Iftime o șampanie!”

„Prima prima dată am furat Steaua pe 9.300.000 de dolari, când lumea nici nu visa la sumele astea. Am mai investit încă vreo 20 și ceva. Dar când am intrat în Liga Campionilor, când am intrat eu la pușcărie, am recuperat cu Chiricheș, cu banii din grupă.

L-am vândut și pe Rusescu și pe Gardoș și mi-am recuperat banii. Acum am mai băgat 17 milioane de euro, dar n-am probleme de faliment, recuperez repede banii cu jucătorii.

Nu ne mai gândim la Cupă, îi dăm și șansa lui Iftime să bea și el o șampanie. Normal ar fi ca jucătorii care intre, sunt șapte, să demonstreze și ei, că nu vor mai pleca cu noi în cantonament”, a .

„Pe Dulca îl doare coasta, pe celălalt la fel îl doare coasta. Ei sunt mari fotbaliști și nu pot să facă deplasarea. Lasă, tată, să înghețe coastele pe banca de rezerve la banii pe care îi iau. De ce să stai dacă nu joci, du-te și joacă fotbal.

Boboc n-a primit șanse, Rusu n-a primit șanse, Dumiter n-a primit șanse? Du-te și joacă la echipe mici, poate joci mai bine acolo. Ăștia la Târgoviște îl vor pe Dulca, de exemplu”, a mai spus Gigi Becali.