ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) are probleme cu statul din cauza bisericii ridicate pe malul Lacului Techirghiol. Latifundiarul din Pipera s-a suspus în cele din urmă legii, deși a fost profund afectat. Lăcașul sfânt a fost demolat, iar patronul FCSB-ului a dezvăluit ce lasă în urma acestuia.

Ce a lăsat Gigi Becali în locul bisericii de la Techirghiol. Lăcașul de cult a fost dărâmat la presiunea statului: „A rămas doar crucea, altarul nu se mută!”

După ce a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că pentru faptul că a construit biserica de la Techirghiol, Gigi Becali s-a văzut depășit de presiunea pusă de autoritățile statului. Vineri, 11 septembrie, latifundiarul din Pipera a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că dezvăluind ulterior și ce lasă în urma construcției pe care o sfințise în dimineața zilei de luni.

ADVERTISEMENT

„Aici am făcut, luni, sărbătoare la 6 dimineața, ultima liturghie, între bârne și moloz. Luni a fost liturghie, azi nu mai e nimic. A rămas doar crucea, că altarul nu se mută. Aici se va face o capelă, va fi un acoperiș să nu plouă altarul. Mai vedeți ceva? La revedere! Cine a făcut să nu mai fie? Sataniștii! Nu le convine… Voi vă dați seama, poți să te pui cu ei? Dacă vine SPP-ul președintelui pe câmp!? Trebuia să vină aici, pe câmp? Vii tu cu SPP la 250 de kilometri pe câmp… Du-te atunci pe toate coclaurile”, a spus inițial Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce plan are Gigi Becali cu biserica de la Techirghiol, de fapt

Gigi Becali subliniase faptul că materialele și structura pe care fusese construită biserica nu dăunau mediului. El a mărturisit că, după ce a fost strânsă bucată cu bucată, o va muta mult mai departe, dincolo de locurile unde există interdicții în privința terenului pe care va fi amplasată. „Biserica o să o montez în altă parte, bucată cu bucată. Aici tot biserică va fi.

ADVERTISEMENT

Am demontat-o ca să nu mai am probleme cu sataniștii. A fost presiune mare, cu dosar penal… Anulăm ce a dat satanista de Buzoianu. Când vine de la președinție și trimite SPP aici, tu nu mai ai ce face, ei au puterea… Era pe lemne, pe butuci, nu afecta mediului”, a mai spus latifundiarul din Pipera, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT