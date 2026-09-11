Gigi Becali (68 de ani) are probleme cu statul din cauza bisericii ridicate pe malul Lacului Techirghiol. Latifundiarul din Pipera s-a suspus în cele din urmă legii, deși a fost profund afectat. Lăcașul sfânt a fost demolat, iar patronul FCSB-ului a dezvăluit ce lasă în urma acestuia.
După ce a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că i s-a deschis și un dosar penal pentru faptul că a construit biserica de la Techirghiol, Gigi Becali s-a văzut depășit de presiunea pusă de autoritățile statului. Vineri, 11 septembrie, latifundiarul din Pipera a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că mută lăcașul sfânt, dezvăluind ulterior și ce lasă în urma construcției pe care o sfințise în dimineața zilei de luni.
„Aici am făcut, luni, sărbătoare la 6 dimineața, ultima liturghie, între bârne și moloz. Luni a fost liturghie, azi nu mai e nimic. A rămas doar crucea, că altarul nu se mută. Aici se va face o capelă, va fi un acoperiș să nu plouă altarul. Mai vedeți ceva? La revedere! Cine a făcut să nu mai fie? Sataniștii! Nu le convine… Voi vă dați seama, poți să te pui cu ei? Dacă vine SPP-ul președintelui pe câmp!? Trebuia să vină aici, pe câmp? Vii tu cu SPP la 250 de kilometri pe câmp… Du-te atunci pe toate coclaurile”, a spus inițial Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.
Gigi Becali subliniase faptul că materialele și structura pe care fusese construită biserica nu dăunau mediului. El a mărturisit că, după ce a fost strânsă bucată cu bucată, o va muta mult mai departe, dincolo de locurile unde există interdicții în privința terenului pe care va fi amplasată. „Biserica o să o montez în altă parte, bucată cu bucată. Aici tot biserică va fi.
Am demontat-o ca să nu mai am probleme cu sataniștii. A fost presiune mare, cu dosar penal… Anulăm ce a dat satanista de Buzoianu. Când vine de la președinție și trimite SPP aici, tu nu mai ai ce face, ei au puterea… Era pe lemne, pe butuci, nu afecta mediului”, a mai spus latifundiarul din Pipera, pentru FANATIK.