Gigi Becali a dezvăluit ce a discutat cu Dan Șucu înainte de Rapid – FCSB: „’Văd că e mai bine cu dictatură în România’, așa mi-a zis”

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA după

Gigi Becali, lăudat de Dan Șucu: „Lui nu îi place antrenorul”

Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Dan Șucu înainte de derby-ul Rapid – FCSB: „Lui nu îi place antrenorul, staff-ul. Mi-a spus mie așa: ‘Domne, m-am gândit că dictura pe care o faci poate așa trebuie în România. Văd că e mai bine acuma’.

Patronul FCSB e convins că Șumudică nu ar avea o problemă dacă Dan Șucu s-ar implica la echipă: „Șumi acceptă. Ce, e fraier? Vrea să își ia banii pentru familia. De ce să nu acccepte dictatură. Nu știu la ce s-a referit, el știe ce e la el acolo. Eu atât am vorbit”, a mai spus patronul FCSB.

Becali s-a amuzat apoi seama viitorului antrenor al Rapidului: „Am înțeles că Lennon ăsta nici nu antrenează el. Pune pe altul și el se uită”.

Gigi Becali se bucură că Dan Șucu nu l-a pus pe Marius Șumudică antrenor: „Mă rugam să nu îl pună”

Gigi Becali a recunoscut că se temea de Rapid dacă Marius Șumudică ar fi venit să antreneze în Giulești: „Eu mă rugam să nu îl pună pe Șumi, că aveam lupte grele cu el. Lui îi merge bibilica la tot felul de șmecherii fotbalistice”.

Patronul FCSB e convins că FCSB va câștiga la pas campionatul în fața Rapidului: „Acuma o să vedem. Până vine Șumi… ajunge la vreo 25 de puncte distanță”.

Becali crede că e greu ca Marius Șumudică sau un alt antrenor rapidist să antreneze FCSB: „Și când a fost treaba cu Șumi atunci. Nu merge antrenor rapidist la noi. Cu Dinamo mai poți să iei, dar ei fac scandal. N-ai văzut ce discuții au fost atunci?”.

Concluziile patronului FCSB după înfrângerea din Giulești: „Au fost mai mult greșelile lui Vlad”

: „Eu sunt bucuros. Au fost mai mult greșelile lui Vlad. În rest, am avut posesia cu copii de 15-16 ani în teren. Mingea a fost la noi. Să joci cu copii de 16 ani și tu (n.r. – Rapid) să joci pe contraatac? N-are rost să comentăm meciul ăsta. Comentați voi.

Noi am vrut să verificăm niște copii. Am vrut să ne distrăm și noi în Giulești. Ne-am distrat. Ce mă mai interesează pe mine de Rapid când sunt campion? Dacă am 20 de puncte de Rapid, mă mai interesează?

Toată echipa mi-a plăcut. Dacă ai trei copii pe teren și ai posesia mai mare decât Rapid, toată echipa mi-a plăcut. Mai puțin Vlad. Primul gol respinge, putea să respingă. N-a fost șut tare. A doua minge n-a fost tare. Nu are rost să mai zic de băiat. Poate își găsește să se ducă și el undeva. Am jucat în foi de viță și ei au dat două goluri, ce? Posesia la noi”, a mai spus patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.