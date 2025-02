Gigi Becali a dezvăluit ce afacere a făcut cu premierul Marcel Ciolacu la FCSB – Manchester United 0-2

și va încasa aproape 20 de milioane de euro. Patronul FCSB a dezvăluit cum s-a produs împăcarea cu Marcel Ciolacu.

Gigi Becali a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Marcel Ciolacu: „Ce să mai fiu eu supărat?”

Gigi Becali s-a contrat în ultimele luni cu Marcel Ciolacu, însă patronul FCSB a îngropat în cele din urmă securea războiului: „Când m-am văzut cu el i-am cerut încă o dată iertare. I-am mai cerut o dată iertare. E prim-ministrul României.

ADVERTISEMENT

Mi-a zis: ‘Domnul Becali, stai domne liniștit. N-am eu, nu stau eu să mă gândesc la asta, să fiu supărat pe dumneata, că am mult mai multe lucruri la care să mă gândesc, ce am de făcut, buget și alea și alea… Ce să mai fiu eu supărat?’”.

Becali a explicat și cum s-a ales cu mai mulți bani din bilete la meciul cu United cu ajutorul lui Marcel Ciolacu: „Și gata. Când fața lui, că nu are nicio supărare și a venit la meci, că dacă era altul nu venea, nu? Mai ales că vrei să îți spun ceva? Am făcut și o afacere cu el. I-am dat două loje pe 8 bilete la VIP”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a invitat la meci pe Marcel Ciolacu: „I-am dat mesaj”

Gigi Becali nu se mai aștepta ca : „Avea Guvernul rezervate 8 bilete de la Cabinet. Eu am vorbit cu Vali Argăseală: ‘Domne, nu cred că mai vin’. Probabil le era teamă”.

Patronul FCSB a făcut primul pas spre împăcare: „Și i-am dat mesaj: ‘Domne, mi-e jenă să te sun că am avut discuții și cutare. Dacă vrei, îți dau două locuri la lojă și îți iau locurile alea 8’. Și el a zis da. Deci am făcut afacere, am câștigat 6 locuri cu el”.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu a stat la meci alături de Gigi Becali și Valeriu Argăseală în loja finanțatorului FCSB. Prim-ministrul României e un susținător declarat al campioanei României și nu ratează meciurile importante.

Ce relație are Marcel Ciolacu cu Gigi Becali

Marcel Ciolacu a declarat că are o legătură foarte apropiată cu Gigi Becali: „Nu-s mare fan Gigi Becali și n-am să fiu. Am motivele mele. Becali bagă bani în sport, vrea să și conducă, să antreneze, să centreze, să dea cu capul, treaba lui…”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali de asemenea consideră că Marcel Ciolacu nu ar trebui să fie premier în viitorul Guvern: „Ca să fii prim-ministru, prima și prima dată trebuie să știi limba engleză. Nu o știi, mai bine îți vezi de treaba ta”.

Gigi Becali i-a cerut din nou iertare lui Marcel Ciolacu