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Gigi Becali a dezvăluit ce așteaptă Denis Drăguș pentru a face pasul la FCSB: „Eu așa cred”

Gigi Becali a vorbit despre posibilul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB și a dezvăluit de ce depinde decizia atacantului echipei naționale. Toate detaliile.
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
26.07.2026 | 22:56
Gigi Becali a dezvaluit ce asteapta Denis Dragus pentru a face pasul la FCSB Eu asa cred
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Gigi Becali a făcut anunțul despre Denis Drăguș imediat după Csikszereda - FCSB
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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în direct la doar câteva minute după victoria din Superligă împotriva celor de la Csikszereda și a vorbit despre șansele ca Denis Drăguș, internaționalul român, să semneze în această vară cu formația din Capitală.

Gigi Becali a făcut anunțul despre Denis Drăguș imediat după Csikszereda – FCSB

FCSB s-a impus clar pe terenul celor de la Csikszereda, scor 2-0, iar roș-albaștrii se pregătesc acum de returul cu FK Auda. În manșa tur, formația din Letonia s-a impus pe stadionul Ghencea cu scorul de 3-2, iar campioana României este obligată să întoarcă rezultatul pentru a continua parcursul european.

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Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, a menajat majoritatea titularilor în partida cu Csikszereda. Roș-albaștrii au evoluat cu o formulă de start plină de jucători tineri de perspectivă, care au lăsat o impresie foarte bună. Gigi Becali l-a remarcat în mod special pe fundașul stânga Pădurariu.

Semnează Drăguș cu FCSB!? Ce spune Gigi Becali

Omul de afaceri a vorbit și despre posibilitatea ca Denis Drăguș să semneze cu FCSB în această vară. Atacantul echipei naționale traversează o perioadă complicată la clubul său din Turcia, iar Gigi Becali a dat de înțeles că sunt șanse mari ca fotbalistul să ia o decizie după returul pe care FCSB îl va disputa cu FK Auda în UEFA Conference League.

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„Nu știu nimic de Drăguș. Nu am vorbit nimic. Așteptăm. Să rezolve problemele acolo. Părerea mea e că el așteaptă să vadă dacă ne calificăm. Eu așa cred. Dacă nu a dat niciun semn de viață. Mă refer la calificarea de acum cu Auda. El așteaptă să ne calificăm. El cred că vrea să joace în Europa, eu așa cred”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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