și s-a alăturat partidului AUR, urmând să candideze la Camera Deputaților. Mai mult decât atât, finanțatorul celor de la FCSB a transmis că îl va susține pe George Simion în cursa pentru alegerile prezidențiale de anul acesta.

Gigi Becali a dezvăluit ce legi va schimba în România! „Burleanu m-a convins să candidez! Voi face și legea pușcăriilor”

a intrat din nou oficial în politică după ce a renunțat în momentul în care a fost condamnat la închisoare, iar patronul celor de la FCSB va candida de pe listele partidului AUR la Camera Deputaților. Finanțatorul campioanei en-titre a României vrea să schimbe „Legea Sportului” și a declarat la FANATIK SUPERLIGA că .

„O să fac și legea sportului, ca LPF să conducă fotbalul și nu federația. O să eliminăm regual U21, că nu își dă voie legea să obligi, nu o să mai permit să existe președinți și vicepreședinți la federația mai mult de două mandate, ca să nu devină după tirani, că așa se fac, nu mai dau nume, zic la modul general.

Dacă dau nume se consideră păcat și iar tre să mă spovedesc și e părintele lângă mine aici. M-am spovedit după ce i-am atacat ieri, ce să fac? Voi face și legea pușcăriilor și o să facem și legea cu drogurile, că dacă ești drogat tu nu trebuie să mai ai 10 ani carnet. Poți să te droghezi. Dacă ești beat la volan, nu o să mai ai tu carnet 7 ani. Ce-i asta, că-ți iar carnetul pe 6 luni?

Nu mai ai carnet 5-7 ani. Desființez definitiv carnetul de conducere dacă ești drogat la volan. Vor suferi mulți, că mulți oameni care par serioși se droghează și se urcă la volan și mai și râd de alții. Vor să fie mai puternici cu femeile. Eu sunt prieten de mult timp cu el (n. r. George Simion) și i-am spus că atunci când o să vină vremea îl voi ajuta, dar nu credeam că voi candida.

Cine m-a obligat să candidez? Burleanu! Dacă nu făcea abuzurile astea pe care le face.. Are prea multă obrăznicie, nu ține cont de ce spunem noi. Atunci am zis să candidez și am zis să facem legea sportului și îi luăm noi puterile lui ca să nu mai facă el”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Gigi Becali renunță la FCSB! Anunțul momentului și cine va lua echipa: „Gata! La revedere! Nu vreau să mă mai agațe cu ceva”

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că și să predea toate afacerile familiei sale, pentru ca numele lui să nu mai fie implicat. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit cine va prelua formația din Capitală.

„Le dau pe toate la copii, FCSB și toate averile le dau copiilor. Fetele și ginerele se vor ocupa, dar de echipă s-ar putea să mă ocup tot eu, dar nu mai am atâta timp. Se ocupa familia de afaceri, gata! La revedere! Nu vreau să mă mai agațe cu ceva.

Cum să îmi faci dosar penal, nu mai am nimic, le-am dat”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

