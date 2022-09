Gigi Becali a dezvăluit cine a orchestrat transferul lui Boban Nikolov la FCSB. ”Mi-a spus că e un jucător de tipul lui Oaidă, dar mai bun”

Boban Nikolov este cea mai recentă achiziție a vicecampioanei FCSB. Gigi Becali i-a cerut sfatul unui fost jucător înainte să-i ofere un contract internaționalului nord-macedonean.

Gigi Becali: ”Mi-a spus că recuperează, pasează și nu pierde mingea”

Patronul vicecampioanei FCSB nu a renunțat la visul de a construi o echipă capabilă să evolueze la un moment dat în Liga Campionilor.

Latifundiarul își dorește un ”mijloc” mai puternic și mai inventiv și a apelat la un fost angajat înainte , internațional nord-macedonean cu aproape 50 de meciuri în prima reprezentativă.

Florin Tănase, fostul căpitan al roș-albaștrilor, a ”girat” pentru achiziția lui Nikolov. Pe cei doi fotbaliști îi leagă o prietenie strânsă din perioada în care erau coechipieri la Viitorul Constanța.

Și Tănase și Nikolov au semnat cu trupa de la malul mării în 2012 și au fost coechipieri vreme de trei sezoane. Becali a mers pe mâna fostului său căpitan și a explicat cum l-a convins Tănase să-l achiziționeze pe Nikolov.

”L-am întrebat pe Tănase despre Nikolov, iar el mi-a spus că e un jucător de tipul lui Oaidă, dar puțin mai bun. El recuperează și pasează, dar, cel mai important, nu pierde mingea”, a spus Becali, la .

Relația de prietenie dintre Florin Tănase și Boban Nikolov a fost confirmată și de Mihai Stoica. „O să vă spun ceva extrem de interesant. Acum ceva timp, Florin Tănase a avut o problemă medicală, destul de gravă, a fost internat în spital. Eu mergeam zilnic la spital, să-l vizitez. Boban Nikolov a venit din Macedonia şi a petrecut trei zile şi trei nopţi cu Florin Tănase în rezervă. E mai mult decât o prietenie”, a declarat managerul general al FCSB la

Boban Nikolov, în ”probe” un an la FCSB

Fotbalistul de 28 de ani cu 46 de meciuri în prima reprezentativă a Macedoniei de Nord a primit un contract pe un an cu opțiune de prelungire, dacă se va ridica la așteptările patronului Gigi Becali.

”El se califică la locul de muncă. Are contract pe un an. Așa face Becali de acum încolo. Vrei la FCSB? Fac contract pe un an, că e regulamentar, apoi îți prelungesc dacă mai vreau. Te iau să te țin trei ani? La FCSB joci doar dacă știi să șlefuiești «șaiba»”, a explicat Becali.

Boban Nikolov are un CV care îi permite să spere că va evolua o perioadă mai îndelungată în roșu și albastru. nu s-a impus, dar după ce s-a despărțit de gruparea de la malul mării au venit și rezultatele.

A câștigat două titluri de campion cu Vardar Skopje, în țara natală, și unul cu Fehervar în Ungaria. A mai jucat la Lecce, în Serie B și la Sherif Tiraspol în Republica Moldova.