Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB

Cine a avut rolul principal în păstrarea lui Vlad Chiricheș în lotului FCSB-ului pentru Superliga. Gigi Becali a dat toate detaliile în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.09.2025 | 12:37
Gigi Becali a dezvaluit cine la convins sa nul dea afara pe Chiriches de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali și Vlad Chiricheș. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Întrebat direct în legătură cu acest subiect, patronul campioanei României a explicat că a ajuns la această concluzie după o discuție purtată cu antrenorul secund Mihai Pintilii, cel care la rândul său primise anumite informații de la medicul echipei cu privire la situația medicală a lui Joyskim Dawa.

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Pintilii a avut un rol determinant în decizia ca Vlad Chiricheș să fie păstrat în lotul FCSB-ului pentru Superliga

Concret, revenirea pe teren a fundașului central camerunez după acea accidentare suferită în urmă cu mai mult timp la echipa națională se va produce mai târziu decât se spera în ultima perioadă. Astfel, s-a stabilit că ar fi fost o problemă destul de mare dacă lui Elias Charalambous i-ar fi fost luată și opțiunea reprezentată de Chiricheș pentru centrul liniei defensive.

Astfel, în acest context, după cum a transmis chiar Gigi Becali cu această ocazie, sunt șanse mari ca fostul căpitan al naționalei României să fie chiar și folosit în anumite meciuri ale celor de la FCSB, dacă tot s-a luat această decizie ca el să fie păstrat în cele din urmă pe lista pentru Superliga, fiind totuși scos din lotul pentru faza principală a Europa League.

Explicațiile patronului campioanei României: „M-a sunat și mi-a zis că a vorbit cu doctorul”

„M-a sunat Pintilii și mi-a zis: ‘Dawa, am vorbit cu doctorul și mi-a zis că Dawa poate să joace 6 meciuri în campionat. Și doctorul a zis: am crezut, dar nu este adevărat’. Și atunci am zis: Dacă Dawa nu vine nu are rost să îl ținem pe Chiricheș (n.r. în afara listei de Superliga).

Mi-a zis Pintilii: ‘Ar fi bine să-l ținem’. ‘Bine, dacă zici tu să-l ținem, să-l ținem’. De la Europa l-am scos, dar din campionat nu l-am scos și am zis să rămână. Și am zis: ‘Hai să mai încercăm, numai să-i spui în felul următor. Eu, ca dovadă că am crezut în el, i-am prelungit contractul, nu? Acum trei luni nu mai avea, patru luni, nu? Ca să vadă că am avut încredere, da? Bun.

E, atunci, dacă am avut încredere, i-am prelungit, dar spune-i să nu se mai ascundă de joc, că eu văd’. Chiricheș era primul care se băga la dueluri. A început precum copiii de 20 de ani să se ascundă de joc. Eu văd, se ascunde de joc, nu mai câștigă dueluri, nu se mai bagă.

Și atunci o să vedem, dacă am zis să mai încercăm, să mai încercăm. Să vedem dacă mai poate. (Horia Ivanovici: Deci e posibil să îi dați șanse chiar să și joace la un moment dat) Păi da, normal. Poate, cine știe, poate că a avut o perioadă, nu știu, și că mai poate, nu? Și o să mai încercăm, nu? De-aia l-am ținut, să mai vedem.

Acum nu mai merge fotbalul așa. Acum merge fotbalul cu antrenamente noi, pregătire nouă. Adică modernizare, nu că hai vino încoa și aleargă 10 kilometri. Hai să alergăm, păi nu merge pe alergat, mă, trebuie antrenamente acum”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

Gigi Becali a dezvăluit de ce s-a răzgândit în privința lui Vlad Chiricheș

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
