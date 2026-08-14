Gigi Becali a dezvăluit cum a făcut transferul lui Garita la FCSB: „Vulturar mi-a zis”. De ce a semnat pe 4 luni și ce salariu are. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali vorbește despre transferul lui Arnold Garita la FCSB

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Gigi Becali a povestit cum s-a făcut Atacantul camerunez vine de la Shenzhen Juniors și va evolua cel puțin până în iarnă la roș-albaștri.

Gigi Becali vorbește despre transferul lui Arnold Garita la FCSB

Gigi Becali (68 de ani) a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, conform căreia „Mi se pare că deja l-am luat. Până în iarnă! L-am vrut eu de mult. Era liber. A venit o vorbă din partea lui. Vulturar mi-a zis. Am zis, da, să vină la noi. Patru luni, îi plătesc 15.000 euro pe lună, ne folosim de el. Vedem după aceea. Cine știe…

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Aveam nevoie de unul puternic acolo. Unul înalt, puternic, care să se bată pentru minge, să țină de ea. Mi-a plăcut de el când era la Argeș. Am vrut să îl iau de atunci.

(n.r. – De ce pe 4 luni?) Nu mai eu jucători așa. Patru luni plus doi ani sau un an. Nu mai iau jucători așa. De când cu Politic a fost învățătură de minte. (n.r. – Dacă merge îi prelungiți contractul?) Da, da”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Arnold Garita se întoarce în România după trei ani. În sezonul 2022-2023, vârful camerunez a făcut senzație în SuperLiga, în perioada în care era jucătorul lui FC Argeș. Pentru alb-violeți, Garita a jucat de 40 de ori, reușind să marcheze 14 goluri și să ofere două pase decisive.

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