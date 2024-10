Gigi Becali a dezvăluit cum a semnat Daniel Bîrligea la 1 noaptea cu FCSB. ”I-am convins cu ăia 200.000 de euro”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că patronul campioanei României a făcut un pentru această mutare. Omul de afaceri a plătit 2.000.000 de euro celor de la CFR Cluj, plus 200.000 impresarului.

Gigi Becali l-a adus în miez de noapte pe Daniel Bîrligea la FCSB

Intrat prin telefon la , Gigi Becali a mărturisit că transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB s-a realizat la miezul nopții și a fost posibil după ce a plătit o sumă importantă către impresarul jucătorului.

”În noaptea aia am sunat încontinuu. Bîrligea are el un prieten impresar, e prietenul lui, probabil l-a ajutat de când era copil pe acolo prin Italia și ăla nu știa, habar nu avea, ăla e avocat de fapt, nici nu este impresar. Și ăla cutare, tra la la, că vrea și el, până la urmă nu am avut ce face.

I-am zis: ‘Bine, acceptăm toate, dar dacă nu se face în noaptea asta, cade’. Și ăla când a văzut că-i dau și lui 200.000 și cade dacă nu se face atunci, au făcut ce au făcut, au semnat noaptea pe la 12:00-01:00 și i-am dat dată certă. La 01:00 noaptea a semnat. N-am trimis banii, am semnat contractul.

M-am mișcat pentru că îmi era teamă că jucătorul nu-mi mai răspundea la telefon și ne transmitea, nu mai știu prin cine, parcă impresarul ne spunea, că-l sună Șucu. Adică Șucu a văzut că nu mai poate la club și îl suna pe jucător.

Asta mi-a zis și Mihai (n.r. – Mihai Stoica): ‘Băi, Gigi, tu îți dai seama dacă îl lua Rapidul pe Bîrligea că aveam mari belele cu ei?’ Așa nu au atacant”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Bîrligea, suspendat pentru derby-ul cu Rapid

În ciuda faptului că a venit de puțin timp, Daniel Bîrligea a impresionat în tricoul de la FCSB și a fost decisiv în victoria pe care ”roș-albaștrii” au obținut-o în derby-ul cu Dinamo, .

Atacantul adus de la CFR Cluj i-a dat pe spate și pe suporterii campioanei României. El a declarat la finalul jocului cu rivala Dinamo că , lucru care i-a uns la suflet pe fanii FCSB.

Din păcate, Daniel Bîrligea din etapa viitoare. Fotbalistul a primit un cartonaș galben în duelul cu Dinamo și va fi suspendat pentru următoarea întâlnire.

Cum s-a realizat transferul lui Bîrligea la FCSB