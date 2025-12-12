Gigi Becali a dezvăluit cum a trăit FCSB – Feyenoord 4-3 în sufrageria de acasă: „Voi da în două zile toți cei 450.000 de euro”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Gigi Becali a pus victoria din meciul FCSB – Feyenoord 4-3 exclusiv pe seama ajutorului Divin pe care susține că l-a primit joi seară în contextul meciului de pe Arena Națională.

Patronul FCSB spune că i-a cerut lui Dumnezeu un semn că va câștiga

că, înainte de startul jocului, i-a cerut lui Dumnezeu să îi dea un semn dacă ar urma să fie cazul ca echipa lui să câștige, respectiv ca Siyabonga Ngezana să înscrie cu o lovitură de cap. Ceea ce s-a întâmplat în debutul meciului.

„Ce minune a putut să facă Domnul cu mine! Aici nu a fost mâna omenească! Aici a fost mâna lui Dumnezeu, nu se poate așa ceva! Ca să vină Toma, 1.60, să dea gol cu capul. După aia să dai și în ultima secundă gol…

Numai Dumnezeu. La începutul meciului am zis să îmi dea Dumnezeu un semn dacă e să câștig meciul, să dea Ngezana gol cu capul. Mi-a dat semn Hristos, cum ar veni”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus soția lui Gigi Becali când Ngezana a dat gol cu capul

În continuare, finanțatorul de la FCSB a povestit reacția fabuloasă avută de soția sa în momentul în care fundașul central sud-african a reușit să marcheze, chiar cu o lovitură de cap:

„Doamne, Iisuse Hristoase, dă-mi un semn de biruință, să dea gol Ngezana cu capul”. După, pac, a dat. Nevastă-mea zicea ‘Ce faci, mă, vorbești așa…?’ Am zis că dacă egalăm îi și batem. A zis nevastă-mea ‘Cum, Gigi?’. ‘O să vezi’, i-am zis.

Păi dacă eu sunt frate cu Hristos… Are cineva curaj să spună că e împărat? Eu spun așa pentru că sunt frate cu Hristos, cu Împăratul Împăraților. Și atunci sunt împărat și eu. E și frate, și prieten, și judecător. Cum să te judece dacă ești fratele lui? Te judecă cu milă și te achită.

A zis soția ‘Gigi, cu adevărat lucruri minunate face Dumnezeu cu tine!’”.

Gigi Becali va dona toți cei 450.000 de euro aduși de victoria FCSB cu Feyenoord

De asemenea, omul de afaceri din Pipera a anunțat că a decis să doneze toți banii încasați de clubul roș-albastru de la UEFA în baza acestei victorii în scopuri caritabile, după cum promisese anterior.

„Am spus că dacă voi câștiga toți banii, 450.000 (de euro), îi voi da imediat, în două zile. Azi am dat 50.000 la un părinte ca să îi dea la slujitori, la diaconi. Mâine, 400.000, fac OP-urile pentru copii din toată Moldova.

Îi împart la preoții cu copii mulți din toată Moldova. Mâine îi dau pe toți. Azi am dat și o mașină cadou la un diacon de la Patriarhie, am dat și un apartament.

Ce să fac eu cu ele? Eu câștig mult mai mult. I-am împărțit deja, așa am făgăduit. Am făcut făgăduință de două milioane și dau 20 de milioane până la urmă”, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a promis patronul FCSB după victoriile cu Galatasaray și Betis Sevilla

Nu în ultimul rând, Gigi Becali a explicat și cum a mai respectat în trecut astfel de promisiuni, tot în contextul unor mari victorii europene obținute de FCSB:

„Am făcut făgăduință că, dacă bat pe Galatasaray, fac biserică pe colț la Pipera, în gândul meu că va costa vreo două milioane, am zis eu, făgăduința mea. Am făcut făgăduință de două milioane și dau 20 de milioane.

Ne-am dus la Betis Sevilla, era 1-0 la București (n.r. în tur) și am zis ‘Doamne, îmi bubuie inima, nu mai vreau emoții, de îmi vei da un scor la pauză ca să nu mai am emoții, să câștig mai lejer’. Și era 3-0 la pauză (n.r. în retur). Am venit la București și am dat telefoane că fac biserică la Maglavit”.