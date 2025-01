Gigi Becali a dezvăluit cum i-a transferat pe Stoian și pe Cercel de la Farul la FCSB. Clauze-record pentru cele două „perle”. Exclusiv

ce clauze uriașe au Alexandru Stoian și Ionuț Cercel la FCSB. Patronul campioanei României a oferit mai multe detalii importante despre noile transferuri de la Farul Constanța.

Gigi Becali a dezvăluit cum i-a transferat pe Stoian și pe Cercel de la Farul la FCSB. Clauze-record pentru cele două “perle”

Patronul “roș-albaștrilor” s-a arătat încântat de noile achiziții de la Farul Constanța. la FANATIK SUPERLIGA cum Gică Hagi poate să primească 2 milioane de euro în urma transferurilor lui Alexandru Stoian și Ionuț Cercel la FCSB.

Totodată, în cadrul discuției, finanțatorul campioanei României a mărturisit că cei doi tineri jucători vor avea clauze similare de aproximativ 50 de milioane de euro fiecare.

“Am dat 500 de mii de euro pe fiecare”

“Mi-a zis Meme că Stoian a crescut mult fizic. Are aproape 1,85. Nu am negociat nimic pentru el, cum au vrut ei așa am făcut. Am dat 500 de mii cu 500 de mii de euro pe fiecare.

Numai că 500 de mii sunt 100% că îi ia. De ce? Intră Stoian și joacă 5 meciuri, că trebuie să joace și trebuie să îl vedem. Poate nu acum, la anul sigur. Așa ia 100 de mii.

Mai joacă încă 5 meciuri, mai ia 100 de mii, mai luăm campionatul și mai ia 100 de mii. Poate intră să joace în Europa și iar mai ia 100 de mii.

Cum poate Gică Hagi să câștige 2 milioane de euro de la FCSB

Într-un an sau un an și jumătate pot să ia câte un milion pe fiecare jucător. Cred că le-am pus 30 sau 50 de milioane de euro clauzele de reziliere. Le-am pus la amândoi la fel.

Și eu cred că am dat lovitura cu ei. Pe Stoian o să îl ajutăm cu o problemă musculară acum și apoi o să îl băgăm”, la FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Stoian este cotat la 150 de mii de euro, potrivit , iar Ionuț Cercel la 200 de mii de euro. Atacantul de 17 ani a ajuns alături de lotul celor de la FCSB, iar fundașul de 18 ani va veni la București în vară.

