Gigi Becali a dezvăluit cum jucătorul FCSB a început să plângă când l-a anunțat că-i mărește contractul. „M-a impresionat!”

Gigi Becali i-a prelungit și mărit contractul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali este : „Când l-am văzut pe Crețu acuma…. ‘Bă, Mihaie, lasă că e bun, că a crescut el. Dar la meciul ăsta cu Hermannstadt omul nu era fundaș, era decar’.

El pasa numai în tușă. El acuma pasează în centru, pe 16 metri, nu mai pierde nicio minge. Așa ceva? Ce pase dă! Pe-ăsta l-a schimbat Dumnezeu!

I-am zis: ‘Băi, Mihai, nu e drept. Hai să facem să împlinim dreptatea, că lui Dumnezeu îi place dreptatea’. ‘Desfătați-vă în Domnul și împliniți dreptatea! Și voi împlini cererea inimii voastre’”.

Astfel, veteranul de 36 de ani al FCSB va câștiga cu 3.000 de euro în plus pe lună și noua înțelegere va fi valabilă până iarna lui 2026: „’Păi bă, nu e drept să aibă Crețu 10.000′, i-am zis. Nu e drept. Și atuncea ce facem? Mai are până în vară? Dă-i telefon, salariu 13.000 de euro și mai prelungește un an și jumătate”.

Gigi Becali s-a bucurat enorm de reacția lui Valentin Crețu: „A început să plângă. Am bucurat o familie”

Gigi Becali a dezvăluit reacția copleșitoare a fundașului dreapta al FCSB: „Când a auzit a început să plângă, m-a sunat și mi-a mulțumit. Atâta m-am bucurat… Era și cu nevasta și cu fetele lui. De pe margine și ele: ‘Mulțumim, mulțumim!’. Am bucurat o familie.

Plângea de bucurie. Și să vă spun ceva, eu atunci când bucur o familie, nu mă bucură și pe mine Dumnezeu?”, a mai spus patronul FCSB.

Valentin Crețu, trist după golul cu Hermannstadt: „Simțeam că putem câștiga”

Valentin Crețu a fost dezamăgit după super reușita în fața sibienilor: „Simțeam după golul meu că puteam câștiga. Eu mă simt foarte bine. Am marcat primul gol și nu am câștigat. Sunt jumătate trist, jumătate supărat. Și cu stângul! Sunt trist că nu am câștigat”.

Fundașul dreapta are șansa din nou să demonstreze să îi arate recunoștința lui Gigi Becali pentru prelungirea contractului în partea din Europa League cu Qarabag, după ce patronul l-a anunțat deja titular.

